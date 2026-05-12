Με ζημιές έκλεισε την Τρίτη το ΧΑΚ

Ζημιές κατέγραψε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 291,60 μονάδες, σημειώνοντας σημαντική πτώση της τάξης του 2,27%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €319.730.93.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 174,40 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 1,67%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, τις μεγαλύτερες ζημιές σε ποσοστό 4,39% κατέγραψε ο δείκτης των Ξενοδοχείων και ακολουθούν ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 2,44%, της Εναλλακτικής Αγοράς 1,11% και των Επενδυτικών Εταιρειών 0,32%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζα Κύπρου με €163.274 (τιμή κλεισίματος €9,58 – πτώση 3,43%), της Demetra Holdings με €59,655 (τιμή κλεισίματος €1,55 – πτώση 0,32%), της Lordos Hotels (Holdings) με €45.206 (τιμή κλεισίματος €1,13– πτώση 9,60%), της Πανδώρα Επενδύσεις με €14.546 (τιμή κλεισίματος €0,232 – χωρίς μεταβολή) και της Petrolina (Holdings) με €8.687 (τιμή κλεισίματος €1,19– πτώση 3,25%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 2 κινήθηκαν ανοδικά, 13 καθοδικά και 4 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 156.

Πηγή: ΚΥΠΕ