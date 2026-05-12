Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας: Τέλος στα εισιτήρια και τις περιφράξεις σε δημόσιες πλατείες

Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λάρνακας έκρινε ότι η πρακτική παραχώρησης δημόσιων πλατειών με περιορισμό της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού δεν μπορεί να συνεχιστεί, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, στην οποία διευκρινίζεται ότι τρεις εκδηλώσεις στην Πλατεία Ζουχουρί για τις οποίες έχει ενώπιον του αιτήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει περίφραξη του χώρου ούτε επιβολή εισιτηρίου εισόδου

Σε ανακοίνωση ο Δήμος Λάρνακας αναφέρει με αφορμή τη συζήτηση που διεξάγεται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για το θέμα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει ακυρώσει οποιαδήποτε εκδήλωση ή αίτημα οποιουδήποτε διοργανωτή.

Κατά τα προηγούμενα έτη, προσθέτει, «το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει την παραχώρηση δημόσιων πλατειών για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων στις οποίες περιοριζόταν η δημόσια πρόσβαση μέσω περίφραξης και επιβολής εισιτηρίου εισόδου».

Κατά τη συζήτηση και έγκριση των σχετικών αιτημάτων, σημειώνει, «είχε επανειλημμένα τονιστεί ότι η συγκεκριμένη πρακτική ήταν προσωρινού χαρακτήρα, μέχρι τη λήψη οριστικής πολιτικής απόφασης επί του ζητήματος». Παράλληλα, επισημαίνει ότι «η πρακτική αυτή είχε προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις από μερίδα δημοτών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε πρόσφατη συνεδρία του, το Δημοτικό Συμβούλιο εξέτασε αιτήματα από τρεις ιδιωτικές επιχειρήσεις για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στην Πλατεία Ζουχουρί, εκ των οποίων ορισμένα προνοούσαν περιορισμό της πρόσβασης του κοινού και είσοδο με καταβολή αντιτίμου.

«Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου έκρινε ότι η πρακτική παραχώρησης δημόσιων πλατειών με περιορισμό της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού δεν μπορεί να συνεχιστεί», αναφέρεται.

Ως εκ τούτου, «αποφασίστηκε ότι και οι τρεις εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στις εν λόγω πλατείες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει περίφραξη του χώρου ούτε επιβολή εισιτηρίου εισόδου».

Παράλληλα, προστίθεται, «οι διοργανωτές δύνανται, εφόσον το επιθυμούν και εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες, να καλύψουν μέρος των εξόδων τους μέσω πώλησης ποτών και φαγητού».

Από εκεί και πέρα, σημειώνεται, «εναπόκειται στην κάθε ιδιωτική επιχείρηση να αποφασίσει κατά πόσο θα προχωρήσει στη διεξαγωγή της εκδήλωσής της, στη βάση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου».

«Το υφιστάμενο Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι λειτουργεί με διαφάνεια και στηρίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες που σέβονται και συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και με το δημόσιο συμφέρον και τους δημότες της Λάρνακας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ