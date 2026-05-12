ΠΕΟ: Η κοινωνία χρειάζεται ουσιαστικές πολιτικές στήριξης

Η κοινωνία χρειάζεται ουσιαστικές πολιτικές στήριξης και όχι αποσπασματικά μέτρα, αναφέρει, σε ανακοίνωση της για την ακρίβεια, η ΠΕΟ.

«Η κυπριακή κοινωνία, ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι και τα ευάλωτα νοικοκυριά βιώνουν ένα νέο κύμα ακρίβειας ως αποτέλεσμα της επίθεσης ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν, με αυξήσεις στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης και στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος», σημειώνει.

«Αυτή η κατάσταση επιδεινώνει τις κοινωνικές ανισότητες και συμπιέζει περαιτέρω το βιοτικό επίπεδο της πλειοψηφίας της κοινωνίας μας. Τα μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνηση αποδεικνύονται ανεπαρκή και δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας», προσθέτει.

Αναφέρει ότι απαιτούνται ουσιαστικές και δομικές παρεμβάσεις που να στηρίζουν αποτελεσματικά το οικογενειακό εισόδημα και να ελαφρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

«Απαιτούνται μέτρα μείωσης άδικων και ισοπεδωτικών φορολογιών», συμπληρώνει.

Η ΠΕΟ αναφέρει ότι στο πλαίσιο αυτό, έχει καταθέσει τα τελευταία χρόνια προτάσεις για μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα στο 5%, κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, αυτόματη ένταξη των δικαιούχων στην ειδική διατίμηση της ΑΗΚ, αύξηση των κοινωνικών επιδομάτων και διασύνδεσή τους με τον πληθωρισμό, ιδιαίτερα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, παραχώρηση έκτακτης χορηγίας στους χαμηλοσυνταξιούχους και φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και των υπερκερδών, με αξιοποίηση των σχετικών πόρων για στεγαστική πολιτική, μέτρα κοινωνικής προστασίας και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

«Την ίδια στιγμή, σε μια περίοδο παρατεταμένης ακρίβειας, καθίσταται αναγκαία η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου της αγοράς για αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας. Οι πρόσφατες αυξήσεις στα καύσιμα και στα βασικά καταναλωτικά αγαθά επιβάλλουν την αξιολόγηση της εφαρμογής πλαφόν, με στόχο την ουσιαστική προστασία των καταναλωτών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η ραγδαία αύξηση στην τιμή πώλησης του υγραερίου, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αποσαφήνιση και ενίσχυση του πλαισίου ελέγχου των τιμών», προσθέτει.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της πλατφόρμας e-Kalathi, η ΠΕΟ αναφέρει ότι παρότι η διαφάνεια στις τιμές αποτελεί θετικό στοιχείο, η λειτουργία της πλατφόρμας από μόνη της δεν επαρκεί για τη συγκράτηση του κόστους ζωής και την ουσιαστική προστασία των καταναλωτών από την ακρίβεια που συνεχίζει να πλήττει την κυπριακή κοινωνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ