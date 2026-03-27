Bean Bar x AcePlayMore: Μια μοναδική συλλογή ένδυσης έρχεται να γεμίσει ενέργεια τις μέρες μας

Τι συμβαίνει όταν η γεμάτη φρεσκάδα ατμόσφαιρα των Bean Bar συνδυαστεί με τη δραστήρια ενέργεια της AcePlayMore; Η απάντηση βρίσκεται σε μια μοναδική capsule συλλογή ένδυσης από υψηλής ποιότητας υφάσματα, που κάνει προσεχώς την εμφάνισή της στα καταστήματα της δημοφιλούς αλυσίδας καφέ.

Πιστά στη φιλοσοφία των θετικών vibes και της απόλυτα χαλαρής διάθεσης, τα Bean Bar δεν σταματούν να καινοτομούν. Αναζητώντας διαρκώς νέους τρόπους για να προσφέρουν στο κοινό τους στιγμές αισιοδοξίας, αλλά και μια φωτεινή αισθητική, προχώρησαν σε μια νέα συνεργασία με την AcePlayMore, η οποία συναρμόζει την απόλαυση του καφέ με μια καινούργια ενδυματολογική πρόταση.

Πρόκειται για μια σειρά ρούχων που αποτυπώνει την feel-good ατμόσφαιρα των Bean Bar μέσα από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ρούχων της AcePlayMore, πετυχαίνοντας την τέλεια ισορροπία μεταξύ άνεσης και στυλ. Σχεδιασμένη για όσους ζουν σε συνεχή κίνηση, αλλά λατρεύουν τις στιγμές χαλάρωσης, η capsule συλλογή στην οποία συμπράττουν η αλυσίδα καφέ της Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ και το κυπριακό brand ρούχων αναμένεται να συγκινήσει τους λάτρεις της athleisure αισθητικής.

Εξαιρετικά μαλακά φούτερ με κουκούλα, κομψά μπλουζάκια, σκούφοι και κάλτσες –όλα κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υφάσματα– αποτελούν τα βασικά κομμάτια της συλλογής, που συνδυάζουν την άνεση, την ποιότητα και τον λιτό σχεδιασμό. Η γκάμα θα εμπλουτιστεί με καπέλα και bucket hats, σε δύο διαφορετικά σχέδια, ενώ σύντομα αναμένεται το λανσάρισμα μιας νέας σειράς αθλητικών ρούχων, όπως βερμούδες, φανέλες και jerseys, σε φωτεινά χρώματα και εξαιρετικά μοτίβα, που θα προσδώσουν ακόμα περισσότερο στυλ σε κάθε εμφάνιση.

Η συλλογή ρούχων θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα καταστήματα των Bean Bar και συγκεκριμένα στα καταστήματα UNIC, 360 και Κολωνακίου, αποκλειστικά μέσω delivery από το Bean Bar Metropolis Mall, καθώς και online μέσα από τις πλατφόρμες Wolt, Foody και Bolt.

Το νέο βήμα της γνωστής αλυσίδας καφέ, εντάσσεται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας των Bean Bar να προσφέρουν στους καταναλωτές περισσότερες εμπειρίες και μια θετική διάθεση στην καθημερινότητά τους.

Πρόκειται για μια στάση την οποία οι καταναλωτές επιβραβεύουν καθημερινά, δείχνοντας την προτίμησή τους για τα προϊόντα αλλά και συνολικά και για τη φιλοσοφία των Bean Bar. Ανταποκρινόμενα σε αυτή την προτίμηση τα Bean Bar συνεχίζουν να αναζητούν διαρκώς νέες συνεργασίες και να ετοιμάζουν νέες εκπλήξεις και εμπειρίες, που ενδυναμώνουν την ισχυρή σχέση που ήδη έχουν κτίσει με το κοινό τους.

Έτσι και στη νέα συλλογή Bean Bar x AcePlayMore, τα Bean Bar δημιουργούν την ατμόσφαιρα και η AcePlayMore φέρνει την ενέργεια, χαρίζοντάς μας εμφανίσεις που θα κάνουν κάθε στιγμή της ημέρας μας ακόμα πιο όμορφη.