Η Lidl Κύπρου και ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός προσφέρουν φροντίδα και ελπίδα αυτό το Πάσχα

Η Lidl Κύπρου, πιστή στη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική προσφορά, ενώνει και φέτος τις δυνάμεις της με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, μετατρέποντας την πασχαλινή περίοδο σε μια μεγάλη αλυσίδα ανθρωπιστικής στήριξης.

Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη 26 Μαρτίου έως και το Μ. Σάββατο 11 Απριλίου 2026, με κάθε σκανάρισμα της ψηφιακής κάρτας Lidl Plus, η Lidl Κύπρου προσφέρει 0,15€ στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό. Η συνολική δωρεά θα διατεθεί για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία συνδράμει άμεσα στην παροχή βοήθειας προς συνανθρώπους μας που πλήττονται από φυσικές καταστροφές ή άλλες έκτακτες ανάγκες.

Στη φετινή καμπάνια, η κάμερα μάς μεταφέρει στα backstage ενός γυρίσματος με την Παραολυμπιονίκη Κολύμβησης και Πρέσβειρα της Lidl Κύπρου, Καρολίνα Πελενδρίτου. Όταν ο σκηνοθέτης τη ρωτά αν έχει «5 λεπτά» ακόμα για ένα τελευταίο πλάνο, η Καρολίνα απαντά με ένα ζεστό χαμόγελο πως έχει «πολλά περισσότερα... έχει 15!». Αυτή η αυθόρμητη στιγμή γίνεται η γέφυρα για το κεντρικό μήνυμα της ενέργειας: 15 cent μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια μιας σταθερής συνεργασίας που έχει ως στόχο τη στήριξη των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας μας. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, η Lidl Κύπρου συνεχίζει να προσφέρει, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας.

Το κοινό μπορεί να συμβάλει με τον δικό του τρόπο σε αυτή την προσπάθεια, σκανάροντας την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, μέσω της εφαρμογής, την οποία μπορεί να κατεβάσει δωρεάν από το App Store, το Google Play ή το Huawei App Gallery και κάνοντας γρήγορα και εύκολα εγγραφή.

