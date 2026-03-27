Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

Η Lidl Κύπρου και ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός προσφέρουν φροντίδα και ελπίδα αυτό το Πάσχα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Για ακόμα μία χρονιά, η εταιρεία στέκεται αρωγός στο πολύπλευρο έργο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, αποδεικνύοντας μαζί με την Καρολίνα Πελενδρίτου ότι και η πιο μικρή κίνηση έχει μεγάλη αξία.

Η Lidl Κύπρου, πιστή στη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική προσφορά, ενώνει και φέτος τις δυνάμεις της με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, μετατρέποντας την πασχαλινή περίοδο σε μια μεγάλη αλυσίδα ανθρωπιστικής στήριξης.

Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη 26 Μαρτίου έως και το Μ. Σάββατο 11 Απριλίου 2026, με κάθε σκανάρισμα της ψηφιακής κάρτας Lidl Plus, η Lidl Κύπρου προσφέρει 0,15€ στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό. Η συνολική δωρεά θα διατεθεί για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία συνδράμει άμεσα στην παροχή βοήθειας προς συνανθρώπους μας που πλήττονται από φυσικές καταστροφές ή άλλες έκτακτες ανάγκες.

Στη φετινή καμπάνια, η κάμερα μάς μεταφέρει στα backstage ενός γυρίσματος με την Παραολυμπιονίκη Κολύμβησης και Πρέσβειρα της Lidl Κύπρου, Καρολίνα Πελενδρίτου. Όταν ο σκηνοθέτης τη ρωτά αν έχει «5 λεπτά» ακόμα για ένα τελευταίο πλάνο, η Καρολίνα απαντά με ένα ζεστό χαμόγελο πως έχει «πολλά περισσότερα... έχει 15!». Αυτή η αυθόρμητη στιγμή γίνεται η γέφυρα για το κεντρικό μήνυμα της ενέργειας: 15 cent μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια μιας σταθερής συνεργασίας που έχει ως στόχο τη στήριξη των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας μας. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, η Lidl Κύπρου συνεχίζει να προσφέρει, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας.

Το κοινό μπορεί να συμβάλει με τον δικό του τρόπο σε αυτή την προσπάθεια, σκανάροντας την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, μέσω της εφαρμογής, την οποία μπορεί να κατεβάσει δωρεάν από το App Store, το Google Play ή το Huawei App Gallery και κάνοντας γρήγορα και εύκολα εγγραφή.

Δείτε το βίντεο της καμπάνιας εδώ.

Επισκεφθείτε τη Lidl Κύπρου και στα:

 

Tags

Lidl

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα