Διπλός υπερηχητικός κρότος από το πέρασμα μετεώρου ταρακούνησε περιοχές στις ΗΠΑ – Απελευθέρωσε ενέργεια ίση με 300 τόνους ΤΝΤ

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο σημειώθηκε στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένα μεγάλο μετέωρο εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα στην ατμόσφαιρα και διαλύθηκε σε μεγάλο ύψος, προκαλώντας ένα ισχυρό διπλό κρότο που προκάλεσε δονήσεις και αναστάτωση σε κατοίκους από τη Μασαχουσέτη έως το Νιου Χάμσαϊρ.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για πιθανή έκρηξη ή ακόμα και σεισμικό γεγονός, ωστόσο οι αρχές ξεκαθάρισαν γρήγορα ότι δεν καταγράφηκε καμία σεισμική δραστηριότητα, αποκλείοντας κάθε γεωλογική αιτία.

NASA: Φυσικό μετέωρο που διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα

Σύμφωνα με τη NASA και την American Meteor Society, το αντικείμενο ήταν ένα φυσικό ιδιαίτερα φωτεινό μετέωρο που εκρήγνυται λόγω της τριβής κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα δημιουργώντας ένα κρουστικό κύμα το οποίο όταν φτάσει στη Γη ακούγεται ως ισχυρός διπλός κρότος.

Το ουράνιο σώμα κινούνταν με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα, περίπου 75.000 μίλια την ώρα, πριν διαλυθεί σε ύψος περίπου 40 μιλίων πάνω από την επιφάνεια της Γης.

Η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε περίπου 300 τόνους TNT, αρκετή για να δημιουργήσει ισχυρό ωστικό κύμα που έγινε αισθητό στο έδαφος.

Πανικός και σύγχυση στους κατοίκους

Πολλοί κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν έναν έντονο διπλό κρότο που έμοιαζε με έκρηξη ή σεισμική δόνηση, ενώ σε αρκετές περιοχές σπίτια και παράθυρα ταρακουνήθηκαν στιγμιαία. Η απουσία σεισμικής δραστηριότητας ενίσχυσε αρχικά τη σύγχυση, μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για ατμοσφαιρικό φαινόμενο.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τέτοια γεγονότα δεν είναι σπάνια σε παγκόσμιο επίπεδο, όμως σπάνια έχουν τέτοια ένταση ώστε να γίνονται αισθητά σε τόσο πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Ο ήχος του φαινομένου που καταγράφηκε σε βίντεο

Βίντεο και ηχητικά αποσπάσματα που ανέβασαν κάτοικοι στα social media καταγράφουν τον χαρακτηριστικό διπλό τη στιγμή που το μετέωρο διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα.

Πηγή: ertnews.gr