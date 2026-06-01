Σοκ με τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Ο δράστης ζήλευε υπερβολικά - Εκτιμούν ότι την σκότωσε και μετά έστησε σκηνοθεσία με το μαχαίρι

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας μετά τη γυναικοκτονία 39χρονης από τον 41χρονο σύζυγό της, τα ξημερώματα.

Ήταν περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα όταν γείτονες άρχισαν να ακούνε φωνές από το διαμέρισμα που ζούσε το ζευγάρι με τα δυο του παιδιά. Όπως κατήγγειλαν, άκουσαν φωνές και κραυγές βοήθειας με συνέπεια να σπεύσουν έξω από τα διαμέρισμα, ενώ ειδοποίησαν τις αρχές.

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σπίτι, ο άνδρας τους άνοιξε γεμάτος αίματα, ενώ εντός της κρεβατοκάμαρας εντόπισαν τη γυναίκα, η οποία έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Ο 41χρονος, ο οποίος προσήχθη στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας και εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη.

Δεν φαίνεται να υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο μάρτυρες αναφέρουν ότι ο δράστης τη ζήλευε υπερβολικά και θεωρούσε ότι τον απατούσε κάτι που αποτελούσε αφορμή για συχνούς καυγάδες ανάμεσα τους. Το ίδιο υποστήριξε και εκείνος.

Καλαμάτα: Παλέψαμε και την σκότωσα, φέρεται να είπε ο δράστης

Ο δράστης, στην εκδοχή που παρουσίασε στους αστυνομικούς για την άγρια γυναικοκτονία, υποστήριξε ότι ξύπνησε και είδε την σύζυγό του πάνω από το κεφάλι του να κρατάει μαχαίρι. Υποστήριξε δε, ότι πάλεψαν και ότι της πήρε το μαχαίρι και την σκότωσε.

Ωστόσο σύμφωνα με τα ευρήματα των αστυνομικών ο δράστης έχει καταφέρει πολλαπλά τραύματα στο θύμα, ενώ ο ίδιος δεν έχει αμυντικά τραύματα, στοιχείο που διαψεύδει τον ισχυρισμό του περί πάλης.

Επιπλέον, από τη σκηνή του εγκλήματος οι αστυνομικοί εκτιμούν και δεν αποκλείουν ο δράστης να έχει βάλει το μαχαίρι στο χέρι της γυναίκας ετεροχρονισμένα, σκηνοθετώντας ουσιαστικά το σκηνικό, κάτι που αναμένεται να αναδείξει ο ιατροδικαστής.

Το γεγονός ότι την δολοφόνησε άγρια και ακολούθως προέβη σε σκηνοθεσία -ενδεχόμενο που ερευνάται- προκειμένου να ρίξει ευθύνες στην δολοφονημένη σύζυγό του προκαλεί ανατριχίλα.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, συνεχίζουν τις έρευνες για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της ανθρωποκτονίας.

