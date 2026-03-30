Η Lidl Κύπρου υποδέχεται το Πάσχα με μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους

Σε άκρως πασχαλινό κλίμα εισέρχεται η Lidl Food Academy, φιλοξενώντας και φέτος το Easter Open Day της Lidl Κύπρου, μια ολοήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στη γεύση, τη δημιουργικότητα, την παράδοση και την οικογενειακή ψυχαγωγία.

Την Κυριακή 5 Απριλίου, από τις 10:00 μέχρι τις 19:00, ο χώρος της Lidl Food Academy στη Λευκωσία μεταμορφώνεται σε ένα γιορτινό πασχαλινό σκηνικό, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εμπειριών.

Κεντρική θέση στη διοργάνωση θα έχουν οι πασχαλινές γεύσεις, με live cooking demonstrations από τους σεφ της Lidl Food Academy, μεταφέροντας στο κοινό αρώματα και γεύσεις που συνδέονται με την πιο χαρακτηριστική περίοδο της άνοιξης.

Παράλληλα, η μέρα θα περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά, face painting, photobooth, μουσική, live link και διαδραστικές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, συνθέτοντας μια γιορτινή εμπειρία με έντονο πασχαλινό χαρακτήρα. Στη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιηθούν επίσης κληρώσεις με δώρα, ενισχύοντας το εορταστικό στοιχείο της διοργάνωσης.

Μέσα από το Easter Open Day 2026, η Lidl Κύπρου συνεχίζει διαχρονικά να δημιουργεί αφορμές για ποιοτικό χρόνο, κοινές εμπειρίες και ουσιαστική ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια, αναδεικνύοντας τη Lidl Food Academy ως έναν χώρο συνάντησης, έμπνευσης και γιορτής στο κέντρο της πόλης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Απριλίου, από τις 10:00 έως τις 19:00, στη Lidl Food Academy, στη Λεωφόρο Στασικράτους, στη Λευκωσία. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

