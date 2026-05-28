YouTuber ρίσκαρε να αφανίσει φυλή ιθαγενών στον Ινδικό Ωκεανό για ένα βίντεο- «Ήθελα να πω γειά»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η υπόθεση του Αμερικανού YouTuber, ο οποίος ταξίδεψε παράνομα σε απομονωμένο νησί στον Ινδικό Ωκεανό και άφησε ως «δώρο» ένα κουτάκι Diet Coke και μία καρύδα σε μια από τις πιο επικίνδυνες φυλές ιθαγενών στον κόσμο.

Ο Αμερικανός YouTuber Μιχαΐλο Βικτόροβιτς Πολιακόφ συνελήφθη πέρυσι μετά την παράνομη είσοδό του στο νησί North Sentinel. Εκεί, προσπάθησε ανεπιτυχώς να προσελκύσει την προσοχή της απομονωμένης φυλής, αφήνοντας ως «δώρο» ένα αναψυκτικό και μία καρύδα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε, ο YouTuber υποστήριξε ότι ήθελε να «πει ένα γεια» και να προσφέρει το αναψυκτικό ως συμβολικό δώρο. Παράλληλα, δήλωσε πως ήταν εμβολιασμένος και δεν σκόπευε να έρθει σε άμεση επαφή.

Οργανώσεις προστασίας αυτοχθόνων πληθυσμών καταδίκασαν την ενέργειά του ως ανεύθυνη, τονίζοντας ότι η επαφή θέτει σε θανάσιμο κίνδυνο τη φυλή, καθώς τα μέλη της δεν έχουν ανοσία σε κοινές ασθένειες όπως η γρίπη.

Η έρευνα αποκάλυψε πως ο Πολιακόφ είχε προσπαθήσει άλλες δύο φορές να προσεγγίσει το νησί, παρακινούμενος από την αγάπη του για την περιπέτεια. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την πράξη του, παρότι κατανοεί την πολιτική απαγόρευσης.

Ο 25χρονος δημιουργός περιεχομένου Μιχαΐλο Βικτόροβιτς Πολιακόφ συνελήφθη από τις ινδικές Αρχές τον Μάρτιο του περασμένου έτους, αφού πάτησε το πόδι του στο απαγορευμένο νησί North Sentinel, το οποίο ανήκει στο σύμπλεγμα των νήσων Άνταμαν και Νικομπάρ, περίπου 1.200 χιλιόμετρα ανατολικά της ηπειρωτικής Ινδίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Πολιακόφ παρέμεινε στο νησί περίπου μία ώρα, σφυρίζοντας για να τραβήξει την προσοχή των κατοίκων της απομονωμένης φυλής, χωρίς όμως να λάβει οποιαδήποτε ανταπόκριση.

«Ήθελα να πω ένα γεια»

Σε βίντεο που δημοσίευσε πρόσφατα στο YouTube με τίτλο «The Last Island Part 2», ο νεαρός YouTuber κατέγραψε ολόκληρη τη διαδρομή του και εξήγησε τα κίνητρά του για την προσπάθειά του να συναντήσει τους ιθαγενείς της φυλής που έχει επιβιώσει από τη Λίθινη Εποχή. «Ήθελα να τους δω και να πω ένα γεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

