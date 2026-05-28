«Ας φάνε παντεσπάνι»: Σάλος με την κίνηση του Ζούκερμπεργκ λίγες ώρες αφότου η Meta έκανε 1.400 απολύσεις στο Σιάτλ

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο Σιάτλ η άφιξη του υπερπολυτελούς γιοτ του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, την ώρα που η Meta προχωρά σε νέο κύμα μαζικών απολύσεων στην περιοχή.

Το γιοτ αξίας περίπου 300 εκατ. δολαρίων - δώρο του Ζούκερμπεργκ στον... ευατό του για τα 40ά γενέθλιά του - εμφανίστηκε στο λιμάνι της πόλης σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση περικοπής περίπου 1.400 θέσεων εργασίας στην πολιτεία της Ουάσινγκτον στις βορειοδυτικές ΗΠΑ.

Το σκάφος «Launchpad», μήκους σχεδόν 120 μέτρων, που είχε κάνει πέρυσι τουρ στις ελληνικές θάλασσες , πέρασε από τα Ballard Locks το βράδυ της Τρίτης μαγνητίζοντας πλήθος κατοίκων που έσπευσαν να το δουν από κοντά. Ωστόσο, η συγκυρία της άφιξής της θαλαμηγού του Ζούκερμπεργκ προκάλεσε οργισμένα σχόλια και ειρωνικά πειράγματα από εργαζόμενους και κατοίκους της πόλης, σύμφωνα με το Geek Wire.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, αρκετοί παρευρισκόμενοι αποδοκίμασαν το πλήρωμα, ενώ ένας διαδηλωτής φώναξε προς το σκάφος «πληρώστε επιτέλους φόρους». Άλλοι σχολίασαν σκωπτικά ότι η εικόνα του πολυτελούς γιοτ δίπλα σε μια πόλη που βιώνει χιλιάδες απολύσεις αποτελεί «σύμβολο της ανισότητας στη Silicon Valley».

«Πυρά» κατά Ζούκερμπεργκ στα social media

Η άφιξη του σκάφους του Ζούκερμπεργκ συνέπεσε με τη δημοσιοποίηση εγγράφων που επιβεβαιώνουν ότι η Meta προχωρά σε δραστική μείωση προσωπικού στην περιοχή της κομητείας Κινγκ, όπου βρίσκεται σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Οι περικοπές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης, καθώς η Meta στρέφει ολοένα και περισσότερους πόρους στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, οι συνολικές απολύσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 15.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 20% του προσωπικού της εταιρείας.

Στα social media, οι αντιδράσεις ήταν άμεσες. Χρήστες στο X σχολίαζαν πως «το γιοτ του Ζούκερμπεργκ φτάνει στο Σιάτλ την ίδια ημέρα που η Meta απολύει το 20% του τοπικού προσωπικού της. Δεν γίνεται να το επινοήσεις αυτό».

Άλλοι χαρακτήρισαν τον ιδρυτή της Meta «έναν ακόμη tech billionaire που δεν μπορεί να καταλάβει το κλίμα της στιγμής».

Ο τοπικός δημοσιογράφος Λιούις Καμπ σχολίασε ειρωνικά χρησιμοποιώντας τη γνωστή ρήση της Μαρίας Αντουανέτας: «Ας μαντέψω: το όνομα του σκάφους είναι “Ας φάνε παντεσπάνι”;».

Το superyacht και οι εικόνες χλιδής

Το «Launchpad», που κατασκευάστηκε από την ολλανδική Feadship, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα και ακριβότερα superyachts στον κόσμο. Διαθέτει πισίνα, τζακούζι, πολλαπλά καταστρώματα φιλοξενίας και πολυμελές πλήρωμα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, στο κατάστρωμα βρίσκονταν περισσότεροι από δώδεκα εργαζόμενοι του σκάφους την ώρα που περνούσε από τα κανάλια του Σιάτλ.

Ο ίδιος ο Ζούκερμπεργκ δεν φέρεται να βρισκόταν πάνω στο γιοτ κατά την άφιξή του στην πόλη, ενώ μέλος του πληρώματος δήλωσε ότι το σκάφος «θα πηγαινοέρχεται» στην περιοχή το επόμενο διάστημα.

Παρά το γεγονός ότι η άφιξη του σκάφους συνέπεσε τυχαία με τις απολύσεις, πολλοί κάτοικοι του Σιάτλ θεώρησαν πως η εικόνα ενός superyacht εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων δίπλα σε χιλιάδες απολυμένους εργαζόμενους αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις αντιθέσεις της νέας εποχής της τεχνητής νοημοσύνης.

