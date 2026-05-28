Νίκολας Κέιτζ: Άλλαξε επίσημα το επίθετό του για να μην είναι ο «ξάδελφος-κλόουν» της οικογένειας Κόπολα

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι δεν τον νοιάζει αν τον αποκαλούν «Νικ» ή «Νίκολας»

Ο Νίκολας Κέιτζ έχει πλέον νέο επίσημο όνομα — Νίκολας Κέιτζ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, γεννημένος ως Νίκολας Κιμ Κόπολα, υιοθέτησε το καλλιτεχνικό του όνομα ως επίσημο όνομα πέρυσι, όπως δήλωσε στο Variety σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου.

Ο 62χρονος Κέιτζ είπε ότι προτιμά να είναι ο πατριάρχης της δικής του οικογένειας παρά ο «ξάδελφος-κλόουν» της «βασιλικής» οικογένειας του Χόλιγουντ.

«Είμαι ο Νικ Κέιτζ. Άλλαξα το όνομά μου νομικά πέρυσι», δήλωσε ο ηθοποιός. «Είμαι ο Νικ Κέιτζ στη ζωή και είμαι ο Νικ Κέιτζ μπροστά στην κάμερα. Είναι καλύτερο να είμαι ο πατριάρχης της δικής μου μικρής οικογένειας παρά ο ξάδελφος-κλόουν στα περιθώρια της οικογένειας κάποιου άλλου, οπότε αποφάσισα να το κάνω και να γίνω ο "Κέιτζ"».

Ο Κέιτζ πήρε το επώνυμό του από τον φανταστικό χαρακτήρα της Marvel Comics, Λουκ Κέιτζ, και ανέφερε ότι η οικογένειά του αναφερόταν επίσης στον πρωτοποριακό καλλιτέχνη Τζον Κέιτζ. Επίσης, έψαχνε για ένα «σύντομο και εύκολο» όνομα, παρόμοιο με το Τζέιμς Ντιν.

«Σκέφτηκα, λοιπόν, να κρατήσω το όνομα "Νίκολας", επειδή ο πατέρας μου με ονόμασε Νίκολας — με γαλλική ορθογραφία, κάτι που πάντα με εκνεύριζε, αφού όλοι προσθέτουν ένα "h"», εξήγησε ο Κέιτζ. «Δεν ξέρω γιατί μου έδωσε τη γαλλική γραφή! Αλλά το έκανε».

Ο ηθοποιός είπε επίσης ότι δεν τον νοιάζει αν οι άνθρωποι τον αποκαλούν «Νικ» ή «Νίκολας».

«Είμαι και τα δύο! Νομίζω ότι οι άνθρωποι με γνωρίζουν και με τα δύο», είπε ο Κέιτζ στο Variety.

Ο Κέιτζ έχει εμφανιστεί ως Νίκολας Κέιτζ σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, με εξαίρεση ένα πιλοτικό επεισόδιο τηλεοπτικής σειράς του 1981 και την ταινία του 1982 Fast Times at Ridgemont High.

Πηγή: lifo.gr

