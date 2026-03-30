Η Τράπεζα Κύπρου κερδίζει δύο σημαντικά βραβεία στα Private Banking Awards 2026 του Euromoney για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Η Τράπεζα Κύπρου αναδείχθηκε «Cyprus's Best Private Bank» και «Cyprus's Best for High Net Worth Individuals» στην Κύπρο από το Euromoney στα Private Banking Awards 2026 μετά τη βράβευσή της και το 2025.

Το Euromoney αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους οργανισμούς ενημέρωσης και αξιολόγησης στον διεθνή τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Η περίοδος αξιολόγησης για τα βραβεία αυτά ήταν από τον Ιούλιο 2024 έως τον Ιούνιο 2025.

Αξιολογώντας θετικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της η Τράπεζα Κύπρου, το Euromoney, την έχει κατατάξει για ακόμα μια διαδοχική χρονιά στην κορυφή, επιβεβαιώνοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και την ηγετική της θέση στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Η εκ νέου βράβευση της Τράπεζας αποτελεί επιστέγασμα της σταθερής προσήλωσής της στην παροχή αναβαθμισμένων τραπεζικών εμπειριών και επενδυτικών λύσεων.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία είχε το PrivilEDGE, το οποίο επαναπροσδιόρισε την εξυπηρέτηση πελατών υψηλής εισοδηματικής τάξης. Προσφέρει εξατομικευμένη διαχείριση σχέσεων, αναβαθμισμένη τραπεζική εμπειρία και μοναδικά lifestyle προνόμια.

Το Euromoney σχολίασε: «Η απλοποιημένη τιμολόγηση, η αφοσιωμένη διαχείριση σχέσεων και η πρόσβαση σε μοντέλα και εξατομικευμένα χαρτοφυλάκια βελτίωσαν σημαντικά την ικανότητα της τράπεζας να ανταποκρίνεται σε πολύπλοκες ανάγκες των πελατών».

Σχολιάζοντας τα βραβεία, ο Χρήστος Μ. Ιωάννου, Επικεφαλής Private & Affluent Banking της Τράπεζας Κύπρου, δήλωσε:

«Η αναγνώριση από έναν διεθνή θεσμό όπως το Euromoney μας γεμίζει υπερηφάνεια. Όπως γνωρίζουμε, το δύσκολο είναι να παραμείνεις στην κορυφή — και το καταφέραμε ξανά φέτος, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας να στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας με αφοσίωση, προσφέροντας εξαιρετικές και αναβαθμισμένες τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες και στρατηγικές που ανταποκρίνονται στους προσωπικούς τους οικονομικούς στόχους. Συνεχίζουμε να εξελίσσουμε και να ενισχύουμε το PrivilEDGE, διατηρώντας το επίπεδο αριστείας που μας καθιστά τον μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο χρηματοοικονομικό οργανισμό στη χώρα».

Το άρθρο του Euromoney για τους νικητές των βραβείων στην Κύπρο είναι διαθέσιμο εδώ.