Το Jinius Marketplace γίνεται το τζίνι για όλες τις online αγορές σου!

Το Jinius Marketplace, η σύγχρονη πλατφόρμα online αγορών στην Κύπρο, παρουσιάζει τη νέα του καμπάνια επικοινωνίας με slogan «Το τζίνι για όλες τις online αγορές σου», φέρνοντας στο επίκεντρο μια πιο εύκολη, ευέλικτη και απολαυστική εμπειρία online αγορών.

Μέσα από το νέο concept, το Jinius αναδεικνύει τον ρόλο του ως ένα marketplace που συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεται ο σύγχρονος καταναλωτής σε ένα σημείο. Από μόδα και τεχνολογία, μέχρι καλλυντικά, σπίτι και διακόσμηση, παιχνίδια και προϊόντα υγείας και ευεξίας, η πλατφόρμα προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία επιλογών που καλύπτουν κάθε καθημερινή ανάγκη.

Δες τη νέα καμπάνια εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=ybp2J18AFHw

Παράλληλα, το Jinius Marketplace επενδύει στη συνολική εμπειρία του χρήστη, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές, αποκλειστικές εκπτώσεις, διπλούς βαθμούς ανταμοιβής σε κάθε αγορά, άτοκες αγορές με δόσεις μέσω της υπηρεσίας Fleksy, καθώς και ευέλικτες επιλογές αποστολής, είτε απευθείας στον χώρο του καταναλωτή είτε δωρεάν μέσω δικτύου pick-up points σε όλη την Κύπρο.

Με τη νέα αυτή προσέγγιση, το Jinius Marketplace προσκαλεί το κοινό να γίνει «το δικό του τζίνι», βρίσκοντας εύκολα όλα όσα επιθυμεί, γρήγορα και εύκολα, χωρίς περιορισμούς και περιττές διαδικασίες. Γιατί όταν έχεις το κατάλληλο marketplace, οι online αγορές γίνονται απλά… ευχή που πραγματοποιείται!

Η νέα καμπάνια αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης του Jinius Marketplace, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της πλατφόρμας και την εδραίωσή της ως κορυφαία επιλογή στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Κύπρο.

Ανακάλυψε περισσότερα στο jinius.com.cy και μπες σε έναν κόσμο όπου οι online αγορές σου γίνονται πιο εύκολες και πιο απολαυστικές!