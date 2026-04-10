Πασχαλινό Μήνυμα Προέδρου ΚΕΒΕ: Ενότητα και συνέπεια για μια δυνατή οικονομία

Η ιστορική διαδρομή της Κύπρου αποδεικνύει ότι, ακόμη και μέσα από δύσκολες δοκιμασίες και «γολγοθάδες», η συλλογική προσπάθεια και η ισορροπημένη λειτουργία των βασικών πυλώνων οδηγούν με βεβαιότητα στην ανάκαμψη και την πρόοδο, αναφέρει στο Πασχαλινό του μήνυμα ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου.

Καλεί όλους με ενότητα και συνέπεια, να συνεχίσουν την κοινή προσπάθεια για μια δυνατή οικονομία και μια ευημερούσα κοινωνία, μέσα από ένα υγιές και υπεύθυνο επιχειρείν.

Το Πασχαλινό μήνυμα του κ. Σταύρου

Αυτές τις Άγιες ημέρες των Παθών και της Ανάστασης, το ΚΕΒΕ επαναβεβαιώνει τον θεμελιώδη λόγο ύπαρξής του.

Πριν από σχεδόν έναν αιώνα, οραματιστές επιχειρηματίες έθεσαν τις βάσεις ενός θεσμού που εδράζεται σε μια διαχρονική αρχή: ότι η οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η κοινωνία οφείλουν να συνυπάρχουν και να εξελίσσονται σε ισορροπία και αρμονία.

Με αυτή τη φιλοσοφία ιδρύθηκε το ΚΕΒΕ, με αποστολή να προάγει το καλώς νοούμενο επιχειρείν, ως προϋπόθεση για μια ισχυρή οικονομία και μια ευημερούσα κοινωνία. Το 1968, με τη θεσμοθέτησή του μέσω του περί Επιμελητηρίων Νόμου, ο ρόλος του κατοχυρώθηκε ως ο κατεξοχήν θεσμικός εκφραστής της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας.

Έκτοτε, το ΚΕΒΕ πορεύεται με συνέπεια, υπευθυνότητα και θεσμική συνέχεια, υπηρετώντας αδιάλειπτα την αποστολή του, σε περιόδους τόσο σταθερότητας όσο και έντονων προκλήσεων.

Η ιστορική διαδρομή της Κύπρου αποδεικνύει ότι, ακόμη και μέσα από δύσκολες δοκιμασίες και «γολγοθάδες», η συλλογική προσπάθεια και η ισορροπημένη λειτουργία των βασικών πυλώνων οδηγούν με βεβαιότητα στην ανάκαμψη και την πρόοδο.

Με την ίδια προσήλωση και αίσθημα ευθύνης, συνεχίζουμε, σε στενή συνεργασία με τους θεσμικούς και κοινωνικούς μας εταίρους, να ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της οικονομίας και να διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.

Με την ευκαιρία των Αγίων Ημερών, ευχόμαστε σε όλους Καλή Ανάσταση, με υγεία, δύναμη και προοπτική.

Καλούμε όλους να συνεχίσουμε, με ενότητα και συνέπεια, την κοινή μας προσπάθεια για μια δυνατή οικονομία και μια ευημερούσα κοινωνία, μέσα από ένα υγιές και υπεύθυνο επιχειρείν.