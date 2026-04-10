Live: Λεπτές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή – Την επόμενη εβδομάδα οι συνομιλίες του Ισραήλ με τον Λίβανο, ενώ μαίνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις

Σε ένα ρευστό διπλωματικό και επιχειρησιακό τοπίο εξελίσσεται η 15ήμερη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις επικείμενες αμερικανοϊρανικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν το Μεγάλο Σάββατο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, ωστόσο προειδοποίησε το Ιράν εναντίον οποιασδήποτε επιβολής χρεώσεων στα πλοία που θέλουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου αναμένεται να πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον, έπειτα από εντολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων.

Τα σημαντικότερα σημεία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ιράν «κάνει πολύ κακή δουλειά» στο να επιτρέπει τη διέλευση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. «Αυτή δεν είναι η συμφωνία που έχουμε!», τόνισε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πύραυλο εναντίον του Ισραήλ, προκαλώντας σειρήνες αεροπορικής επιδρομής σε περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε στο τελευταίο γραπτό του μήνυμα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν επιθυμεί πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, αλλά θα προστατεύσει τα δικαιώματά της ως έθνος, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο

