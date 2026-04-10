Αποκαλύψεις για μυστικό σχέδιο Βενεζουέλας–Ιράν: Ο Μαδούρο φέρεται να συζητούσε αγορά βαλλιστικών πυραύλων με εμβέλεια έως τις ΗΠΑ

Αγορά βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν φέρεται να σχεδίαζε η Βενεζουέλα το 2020, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα, το οποίο βασίζεται σε εσωτερικά έγγραφα του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Η συμφωνία, που εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε τα 400 εκατ. δολάρια, δεν προχώρησε τελικά, καθώς η Βενεζουέλα υποχώρησε υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών και λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που αντιμετώπιζε.

Προχωρημένες επαφές μεταξύ Βενεζουέλας και Ιράν

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το Politico, το σχέδιο για την προμήθεια νέων επιθετικών αυτή τη φορά πυραύλων - καθώς το Καράκας διέθετε ήδη ρωσικούς αντιαεροπορικούς - είχε λάβει συγκεκριμένη μορφή ήδη από τον Ιανουάριο του 2020. Εσωτερικό υπόμνημα του υπουργείου Άμυνας της Βενεζουέλας εγκεκριμένο από τον τότε υπουργό Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπεζ, περιέγραφε λεπτομερώς τον τρόπο υλοποίησης της συμφωνίας.

Το έγγραφο προέβλεπε τη χρηματοδότηση της αγοράς μέσω κρατικών εταιρειών, καθώς και την ανάπτυξη των πυραύλων σε πλατφόρμες εγκατεστημένες σε πολεμικά πλοία της Βενεζουέλας. Η συγκεκριμένη δυνατότητα θα μπορούσε, θεωρητικά, να επιτρέψει πλήγματα σε μεγάλες αποστάσεις - ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αποκαλύψεις ενισχύουν την εκτίμηση ότι οι επαφές μεταξύ Καράκας και Τεχεράνης ήταν πιο προχωρημένες από ό,τι είχε γίνει μέχρι σήμερα γνωστό.

Η αντίδραση των ΗΠΑ και η υπαναχώρηση του Καράκας

Ήδη από την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ η Ουάσιγκτον παρακολουθούσε στενά τις επαφές μεταξύ των δύο χωρών.

Ο πρώην ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ιράν και τη Βενεζουέλα, Έλιοτ Έιμπραμς, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ήταν ενήμερη για τις συνομιλίες Καράκας -Τεχεράνης και είχε καταστήσει σαφές ότι μια τέτοια συμφωνία θα ήταν «απαράδεκτη».

«Ήμασταν ενήμεροι για τις συνομιλίες και ξεκαθαρίσαμε ότι δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τελικά η Βενεζουέλα υπαναχώρησε υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Παρά ταύτα, ο ίδιος σημείωσε ότι δεν είχε γνώση του συγκεκριμένου εγγράφου που περιγράφει το σχέδιο αγοράς των βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Διαψεύσεις και αντιφάσεις του Μαδούρο

Λίγους μήνες μετά, τον Αύγουστο του 2020, ο τότε πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο είχε δηλώσει δημοσίως ότι η αγορά πυραύλων από το Ιράν «δεν μας πέρασε από το μυαλό», αν και τη χαρακτήρισε «καλή ιδέα».

Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο εσωτερικό υπόμνημα, ενισχύοντας τα ερωτήματα για το εύρος και τη σοβαρότητα των διαπραγματεύσεων.

Μακροχρόνιοι δεσμοί Καράκας–Τεχεράνης

Οι σχέσεις μεταξύ Βενεζουέλας και Ιράν δεν είναι νέες. Οι δύο χώρες διατηρούν στενή συνεργασία εδώ και δεκαετίες, κυρίως στο πλαίσιο του ΟΠΕΚ.

Η προσέγγιση ενισχύθηκε ιδιαίτερα επί προεδρίας Ούγκο Τσάβεζ, ο οποίος επιδίωξε τη σύσφιξη σχέσεων με χώρες που βρίσκονταν σε αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ. Η συνεργασία συνεχίστηκε και επί Μαδούρο, με συμφωνίες σε ενεργειακό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ιράν έχει προμηθεύσει στο παρελθόν τη Βενεζουέλα με στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Γεωπολιτικές προεκτάσεις και ανησυχίες

Οι δεσμοί αυτοί Βενεζουέλας – Ιράν προκάλεσαν αυξανόμενη ανησυχία στην Ουάσιγκτον τα τελευταία χρόνια, καθώς θεωρούνται πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επιρροή του Ιράν αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη σύλληψη του Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις νωρίτερα φέτος, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επικαλεστεί τη σχέση Καράκας–Τεχεράνης ως στοιχείο που ενίσχυσε την απόφαση για την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πιθανή απόκτηση βαλλιστικών πυραύλων από τη Βενεζουέλα - έστω και αν δεν υλοποιήθηκε- αναδεικνύει τις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή και τον φόβο για μεταφορά στρατιωτικής ισχύος πιο κοντά στα αμερικανικά σύνορα.

Πηγή: iefimerida.gr