Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

Ανανέωση Διεθνούς Πιστοποίησης Green Offices, για την Louis Travel Ltd

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Η εταιρεία LOUIS TRAVEL LTD (μέλος του Ομίλου Εταιρειών LOUIS), ανακοινώνει με υπερηφάνεια την ανανέωση της διεθνούς πιστοποίησης GREEN OFFICES για το έτος 2026.

Η πιστοποίηση αυτή απονέμεται από τον οργανισμό CYMEPA σε εταιρείες που εφαρμόζουν και τηρούν κριτήρια που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, νερού και χαρτιού, ανακύκλωση υλικών, ενσωμάτωση πράσινων πολιτικών στις καθημερινές τους λειτουργίες και εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα αειφορίας.

Συνοδοιπόροι στο ταξίδι της εταιρείας Louis Travel και στην εκπαίδευση του προσωπικού ήταν οι σύμβουλοι της εταιρείας σε θέματα βιωσιμότητας, GROW Sustainability Consulting.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το 2025, η LOUIS TRAVEL μετά από συλλογική και συστηματική προσπάθεια, κατάφερε να μειώσει την συνολική κατανάλωση ενέργειας της κατά 19%, την κατανάλωση νερού κατά 10%, του χαρτιού κατά 15% και των καυσίμων κίνησης κατά 19%. 

Η Εταιρεία και οι εργαζόμενοι της δεσμεύονται να συνεχίσουν τις πράσινες  πρακτικές και να ενισχύσουν τον θετικό τους αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον.

 

LOUIS TRAVEL LTD
Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία, Κύπρος
77 77 85 55

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα