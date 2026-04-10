Live: Νέες ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο – Με μπαράζ ρουκετών απαντά η Χεζμπολάχ, εκρήξεις και στην Τεχεράνη

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

«Όχι» σε προεκλογικές επισκέψεις σε Αστυνομία, Πυροσβεστική και Φυλακές - Προειδοποίηση Υπ. Δικαιοσύνης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα Σώματα Ασφαλείας οφείλουν να λειτουργούν με απόλυτη θεσμική ουδετερότητα, σοβαρότητα και επαγγελματισμό αναφέρει σε ανακοίνωσή του

Με αφορμή δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη (9/4/26) και αφορούν επισκέψεις προεκλογικού χαρακτήρα σε υπηρεσιακούς χώρους, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξέδωσε ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας των Σωμάτων Ασφαλείας.

Όπως επισημαίνει έχει ήδη αποστείλει εγκαίρως σαφείς οδηγίες προς τις ηγεσίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και του Τμήματος Φυλακών, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε προεκλογική δραστηριότητα εντός υπηρεσιακών χώρων.

Το Υπουργείο τονίζει ότι τα Σώματα Ασφαλείας οφείλουν να λειτουργούν με απόλυτη θεσμική ουδετερότητα, σοβαρότητα και επαγγελματισμό, υπογραμμίζοντας πως τυχόν αποκλίσεις από τις αρχές αυτές δεν θα γίνονται ανεκτές.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις, αυτές θα τύχουν της δέουσας διερεύνησης και διοικητικής εξέτασης. Όπως σημειώνεται, ανάλογη διαδικασία έχει ήδη κινηθεί σε συγκεκριμένο περιστατικό που εντοπίστηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Tags

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

