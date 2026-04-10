«Όχι» σε προεκλογικές επισκέψεις σε Αστυνομία, Πυροσβεστική και Φυλακές - Προειδοποίηση Υπ. Δικαιοσύνης

Με αφορμή δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη (9/4/26) και αφορούν επισκέψεις προεκλογικού χαρακτήρα σε υπηρεσιακούς χώρους, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξέδωσε ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας των Σωμάτων Ασφαλείας.

Όπως επισημαίνει έχει ήδη αποστείλει εγκαίρως σαφείς οδηγίες προς τις ηγεσίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και του Τμήματος Φυλακών, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε προεκλογική δραστηριότητα εντός υπηρεσιακών χώρων.

Το Υπουργείο τονίζει ότι τα Σώματα Ασφαλείας οφείλουν να λειτουργούν με απόλυτη θεσμική ουδετερότητα, σοβαρότητα και επαγγελματισμό, υπογραμμίζοντας πως τυχόν αποκλίσεις από τις αρχές αυτές δεν θα γίνονται ανεκτές.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις, αυτές θα τύχουν της δέουσας διερεύνησης και διοικητικής εξέτασης. Όπως σημειώνεται, ανάλογη διαδικασία έχει ήδη κινηθεί σε συγκεκριμένο περιστατικό που εντοπίστηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.