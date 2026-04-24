Ρε Αλέξης: Η εξέγερση των χωρικών του 1426 στο Χρονικό αυτή την Κυριακή 26/04 δωρεάν με τον ΠΟΛΙΤΗ

Κάθε λαός πορεύεται στο μέλλον κουβαλώντας την Ιστορία του. Είναι ο καθρέφτης της ταυτότητάς του, η πυξίδα που δείχνει τον δρόμο μέσα στο παρόν. Γι’ αυτό και η εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» επανέκδωσε σε μηνιαία βάση το «Χρονικό», το περιοδικό που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όσους αναζητούσαν την αλήθεια και το βάθος πίσω από τα γεγονότα.

Ανανεωμένο, με μια πιο σύγχρονη ματιά, πλούσιο φωτογραφικό αρχειακό υλικό και θεματολογία για την Ιστορία του τόπου μας. Σε κάθε τεύχος ένα μεγάλο πλούσιο σε ύλη θέμα, χρονολόγιο για τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα και ένα δεύτερο θέμα σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/04

Μετά την καταστροφική εισβολή των Μαμελούκων της Αιγύπτου και την αιχμαλωσία του ρήγα Ιανού στη μάχη της Χοιροκοιτίας, οι χωρικοί του νησιού εξεγέρθηκαν. Αναγόρευσαν τους δικούς καπετάνιους, έστεψαν τον δικό τους ρήγα: τον πάροικο Αλέξη, γνωστό στις πηγές ως ρήγα Αλέξη («Ρε Αλέξη»). Για μια σύντομη περίοδο, η Κύπρος είχε επομένως δύο μονάρχες: τον επίσημο ηγεμόνα που επρόκειτο να επιστρέψει ταπεινωμένος από την Αίγυπτο στις 12 Μαΐου 1427 και τον «ρήγα των χωρικών», που επρόκειτο να οδηγηθεί στην αγχόνη την ίδια μέρα.

Η Εξέγερση των Χωρικών κράτησε λίγο μόνο, μα το αποτύπωμά της υπήρξε βαθύ. Ο Ρε Αλέξης δεν ήταν απλώς ένας ληστής ή τυχοδιώκτης, αλλά κατέστη η προσωποποίηση του συλλογικού πόθου για δικαιοσύνη σε μια κοινωνία οργανωμένη φεουδαρχικά, όπου οι πάροικοι ζούσαν με περιορισμούς που σήμερα μοιάζουν αδιανόητοι.

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΕΥΧΟΣ

Τα σημαντικότερα γεγονότα του Απριλίου.

Τράπεζα Κύπρου: Οι 10 πρώτοι πρόεδροι.