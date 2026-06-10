Μπαράζ καταγγελιών της Αστυνομίας το βράδυ της Τρίτης - Έντεκα πρόσωπα κατέληξαν με χειροπέδες

Στη σύλληψη έντεκα προσώπων προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ που πέρασε, κατά τη διάρκεια παγκύπριων ελέγχων, οι οποίοι έγιναν μέσω οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών. Εξάλλου έγιναν 304 καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούν αδικήματα όπως κατοχή ναρκωτικών, κλοπή, εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος για αδικήματα οικονομικής φύσεως, κοινή επίθεση και μαχαιροφορία, επίθεση με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, διασάλευση της ειρήνης και δημόσια εξύβριση.

Ανακόπηκαν για έλεγχο 473 οχήματα και ελέγχθηκαν 674 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι έγιναν 304 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας.

Προέκυψαν επίσης έντεκα διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 7 οχήματα.

Ξεχωρίζουν, αναφέρεται, 84 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 53 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία, ενώ δύο οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ.

Επιπρόσθετα, διενεργήθηκαν 29 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες.