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«Η Τριλογία του Ροκ»: Τρεις Κυριακές, τρεις εκδόσεις, μια μουσική εποχή στον ΠΟΛΙΤΗ της Κυριακής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τρεις συλλεκτικές εκδόσεις, ένας φόρος τιμής στους ανθρώπους, στα τραγούδια και στις στιγμές που διαμόρφωσαν τη μουσική ιστορία

Από τις 28/06 και για τρεις Κυριακές μην χάσετε με τον ΠΟΛΙΤΗ την Απόλυτη Τριλογία της Ροκ. Τρεις συλλεκτικές εκδόσεις που φωτίζουν τους καλλιτέχνες, τα τραγούδια και τις στιγμές που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη μουσική ιστορία.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/06

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ CLASSIC ROCK

Το «κλασικό ροκ» δεν είναι απλώς ένας ήχος, είναι ένα σημείο αναφοράς. Είναι αυτό που έβαλε τις βάσεις για όσα ακολούθησαν. Οι δίσκοι, τα τραγούδια και οι καλλιτέχνες σημάδεψαν γενιές ολόκληρες. Διαβάστε επιλεγμένες συνεντεύξεις και αφιερώματα σε προσωπικότητες που έκαναν το ροκ παγκόσμιο φαινόμενο.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 05/07

THE ULTIMATE BEATLES COLLECTION

Η 6η Ιουλίου θεωρείται από πολλούς η πιο σημαντική ημερομηνία στην ιστορία των Beatles, γιατί στις 6 Ιουλίου 1957 γνωρίστηκαν για πρώτη φορά ο John Lennon και ο Paul McCartney. Αυτή η συνάντηση είναι ουσιαστικά η στιγμή από την οποία γεννήθηκε η δημιουργική συνεργασία που οδήγησε στους Beatles. Και ο «Πολίτης» παρουσιάζει την ιστορία του μεγαλύτερου συγκροτήματος όλων των εποχών. Σε αυτή την έκδοση η πορεία, ο μύθος, η δισκογραφία, οι ταινίες, η αρχή και το τέλος των Beatles αποτυπώνονται με έναν τρόπο μοναδικό και πλήρη. Όπως τους αξίζει.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/07

ROLLING STONES: AS YEARS GO BY

Στις 12 Ιουλίου 1962, οι Rolling Stones έδωσαν την πρώτη τους επίσημη συναυλία στο θρυλικό Marquee Club του Λονδίνου. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν δημόσια με το όνομα «The Rolling Stones», σηματοδοτώντας την επίσημη γέννηση του συγκροτήματος. Στην επέτειο της ιστορικής εκείνης εμφάνισης κυκλοφορεί μαζί με τον «Πολίτη» το «Rolling Stones: As Years Go By», μια συλλεκτική έκδοση αφιερωμένη στη μεγαλύτερη ροκ μπάντα όλων των εποχών.

 

 

 

 

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Προσφορές Εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ»ΡΟΚROLLING STONESBEATLES

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