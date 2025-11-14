Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στις 16/11 με τον ΠΟΛΙΤΗ: How it works για τους δρομείς και τον έρωτα και μαζί ένα ένθετο για τις ασφαλιστικές

Δύο περιοδικά θα προσφέρει η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ αυτή την Κυριακή 16/11. Εντελώς δωρεάν για όλο το κοινό θα προσφερθεί το ένθετο περιοδικό 100 χρόνια ασφαλιστικός κλάδος στην Κύπρο και στην premium έκδοση των 3 ευρώ το περιοδικό How it works

Το περιοδικό How it works που λέει τα θέματα της επιστήμης με απλά λόγια και αυτή την Κυριακή 16/11 με την εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ. Το περιοδικό που θέτει τα σωστά ερωτήματα για τον άνθρωπο, τη φύση αλλά και ολόκληρο το σύμπαν με μοναδική ύλη και συναρπαστική θεματολογία. Κείμενα από ειδικούς κάθε τομέα, εξειδικευμένες πληροφορίες και εικόνες που κόβουν την ανάσα, βοηθούν το κοινό να κατανοήσει και να διερευνήσει τα θαύματα του σύγχρονου κόσμου. 

 

 

HOW IT WORKS ΣΤΙΣ 16/11

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΕΑ

Πώς οι δρόμοι μεγάλων αποστάσεων αλλάζουν για πάντα το σώμα μας. 

 

Στο ίδιο τεύχος

ΕΡΩΤΑΣ; Μια επιστημονική εξέλιξη για το ισχυρότερο ανθρώπινο συναίσθημα. 

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Πώς ξεκλειδώνουμε τα μυστικά του

ΙΜΑΛΑΪΑ: Το όμορφο ταξίδι και πώς δημιουργήθηκαν

 

 

ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Μια ειδική έκδοση για τα 100 χρόνια του ασφαλιστικού κλάδου στην Κύπρο. Τα σημαντικότερα ορόσημα του κλάδου, οι προκλήσεις της Κλιματικής Κρίσης και της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο ρόλος του ΣΑΕΚ και μια αναλυτική παρουσίαση ασφαλιστικών εταιρειών που δρουν στο νησί. 

 

 

€3: ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, HOW IT WORKS, 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Στην έκδοση των 2 μαζί με την εφημερίδα ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ το ένθετο για τα 100 χρόνια ασφαλιστικού κλάδου. 

 

