Η Κύπρος μέσα από το αρχείο του ΡΙΚ στο Χρονικό. Αυτή την Κυριακή 22/02 δωρεάν με τον ΠΟΛΙΤΗ

Πρόσωπα, γεγονότα και στιγμές ζωντανεύουν μέσα από σπάνιες εικόνες που φυλάσσονται στο αρχείο του ΡΙΚ

Κάθε λαός πορεύεται στο μέλλον κουβαλώντας την Ιστορία του. Είναι ο καθρέφτης της ταυτότητάς του, η πυξίδα που δείχνει τον δρόμο μέσα στο παρόν. Γι’ αυτό και η εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» επανέκδωσε σε μηνιαία βάση το «Χρονικό», το περιοδικό που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όσους αναζητούσαν την αλήθεια και το βάθος πίσω από τα γεγονότα.

Ανανεωμένο, με μια πιο σύγχρονη ματιά, πλούσιο φωτογραφικό αρχειακό υλικό και θεματολογία για την Ιστορία του τόπου μας. Σε κάθε τεύχος ένα μεγάλο πλούσιο σε ύλη θέμα, χρονολόγιο για τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα και ένα δεύτερο θέμα σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου.

 

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/02

Η ιστορία ενός τόπου δεν αποτυπώνεται μόνο στα γραπτά κείμενα, αλλά και στις εικόνες που διασώζουν στιγμές, πρόσωπα και γεγονότα τα οποία διαμόρφωσαν τη συλλογική μνήμη. Το φωτογραφικό αρχείο του ΡΙΚ αποτελεί ένα τέτοιο σημαντικό τεκμήριο της συλλογικής μνήμης, όπου καταγράφεται η πορεία του τόπου μας μέσα από τον φακό των ανθρώπων που υπηρέτησαν τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. 

Με τη βοήθεια του γενικού διευθυντή του ΡΙΚ, Θανάση Τσώκου, το Χρονικό παρουσιάζει σπάνιο φωτογραφικό υλικό από το αρχείο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Πρόσωπα, γεγονότα και στιγμές ζωντανεύουν μέσα από σπάνιες εικόνες. 

 

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΕΥΧΟΣ

Τα σημαντικότερα γεγονότα του Φεβρουαρίου

Τράπεζα Κύπρου: Το Αθλητικό Κέντρο στα Λατσιά 

