Νεπαλέζοι Βουδιστές από την περιοχή Humla γιορτάζουν το Νέο Έτος στην Κατμαντού

Ομάδα Βουδιστών με παραδοσιακές ενδυμασίες γιορτάζει και προσεύχεται κατά τη διάρκεια του Λοσάρ (Losar), της Πρωτοχρονιάς, στη Boudhanath Stupa, στην Kathmandu, Nepal, στις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Μέλη της βουδιστικής κοινότητας από την απομακρυσμένη και ορεινή περιοχή Humla District συγκεντρώθηκαν στη στούπα για να ανταλλάξουν ευχές, να προσφέρουν ευλογίες και να διοργανώσουν μουσικά δρώμενα με αφορμή τον εορτασμό του Νέου Έτους.

Η Boudhanath αποτελεί έναν από τους ιερότερους βουδιστικούς τόπους στην περιοχή της Κατμαντού.

EPA/NARENDRA SHRESTHA

