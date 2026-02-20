Επαναρχίζει το δρομολόγιο προς την Τεχνική Σχολή Π.Χρυσοχούς, μετά την διακοπή του λόγω παραβατικότητας μαθητών

Επαναρχίζει το σχολικό δρομολόγιο προς την Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς, μετά την διακοπή του λόγω παραβατικότητας μαθητών, σύμφωνα με την Επιθεώτρια Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου Κατερίνα Βλαδίμηρου .

Συγκεκριμένα ταλαιπωρία και έντονη αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Πάφο, με την διακοπή μαθητικού δρομολογίου που εξυπηρετεί μαθητές από γειτονικές κοινότητες προς την Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς ωστόσο το δρομολόγιο αναμένεται να επαναρχίσει την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Το πρόβλημα προέκυψε μετά από περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στο ύψος της Τσάδας, μαθητές φέρονται να πέταξαν φιάλη νερού στα πόδια του οδηγού την ώρα που το λεωφορείο βρισκόταν εν κινήσει. Ο οδηγός, μετά το συμβάν, σταμάτησε και ακινητοποίησε το λεωφορείο, αποβιβάζοντας τους μαθητές στην Τσάδα.

Έκτοτε, το δρομολόγιο έχει διακοπεί, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις οικογένειες των μαθητών.Γονείς αναγκάζονται να προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους, να καθυστερούν ή να αποχωρούν από την εργασία τους, προκειμένου να μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο και να αποφευχθούν απουσίες.

Μετά από επικοινωνία με το Γραφείο Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου και την Επιθεώτρια Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου Κατερίνα Βλαδίμηρου, η κ. Βλαδιμήρου επιβεβαίωσε το συμβάν λέγοντας πως φαίνεται ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες που χρησιμοποιούν σχολικά λεωφορεία από και πρός το σχολείο τους πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει να έχουν σωστή συμπεριφορά, συμπεριφορά που να διασφαλίζει την ασφάλεια τους και την διαδρομή τους προς και από το σχολείο.

Πρόσθεσε επίσης πως κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς υπήρξαν περιστατικά παρόμοια , εντοπίστηκαν οι μαθητές και μέσα από παιδαγωγικό διάλογο έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις προς αυτούς.

Η ταλαιπωρία που υφίσταντοι τα παιδιά με την διακοπή της διαδρομής είναι, όπως είπε, αποτέλεσμα της δικής τους συμπεριφοράς. Η κ. Βλαδίμηρου ανέφερε πως το στοίχημα είναι να επιδεικνύουν οι μαθητές και μαθήτριες συμπεριφορά που δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια τους , κατέληξε.