Λεμεσιανό καρναβάλι: Όσα πρέπει να ξέρετε - Οι δρόμοι που κλείνουν στη πόλη της διασκέδασης την Κυριακή

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Eξέλιξη υψίστης σημασίας λέει ο ΠτΔ για την επιχείρηση για ναρκωτικά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι διαδοχικές επιτυχίες σε αντίστοιχες επιχειρήσεις καταδεικνύουν ότι οι έλεγχοι και οι στοχευμένες δράσεις εντατικοποιούνται συστηματικά, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της επιχείρησης και η κατάσχεση ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών αποτελεί εξέλιξη υψίστης σημασίας για την προστασία της κοινωνίας και ιδίως της νέας γενιάς, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Σχετικά άρθρα:

"Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μου προς την Αστυνομία Κύπρου, την ΥΚΑΝ και όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και προς το προσωπικό που εργάστηκε με επαγγελματισμό, μεθοδικότητα και υψηλό αίσθημα καθήκοντος", αναφέρει ο Πρόεδρος.

Προσθέτει ότι οι διαδοχικές επιτυχίες σε αντίστοιχες επιχειρήσεις καταδεικνύουν ότι οι έλεγχοι και οι στοχευμένες δράσεις εντατικοποιούνται συστηματικά, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

"Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα, με στόχο τη διαρκή θωράκιση της κοινωνίας και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών", αναφέρει ο Πρόεδρος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΥΚΑΝΝΑΡΚΩΤΙΚΑΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα