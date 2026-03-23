Το PwC Foundation προωθεί τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό των νέων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος 2026 (Global Money Week)

Η PwC Κύπρου και το PwC Foundation στήριξαν ενεργά την Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 22 Μαρτίου 2026, συντονίζοντας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός». Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε με την στήριξη του Junior Achievement (JA) Κύπρου και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Το φετινό θέμα της Παγκόσμια Εβδομάδας Χρήματος, είναι το «Μιλάμε, ρωτάμε και αποφασίζουμε έξυπνα για τα χρήματά μας» (Smart Money Talks), το οποίο αναδεικνύει τη σημασία της ενδυνάμωσης των νέων, ώστε να συζητούν ανοιχτά τα οικονομικά τους ζητήματα και να θέτουν ερωτήματα στα κατάλληλα καταρτισμένα και αξιόπιστα άτομα. Μέσα από την εκπαίδευση και τον διάλογο, η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των νέων, ώστε να διαχειρίζονται υπεύθυνα τα οικονομικά τους και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σε ένα ολοένα πιο σύνθετο οικονομικό περιβάλλον.

Συνολικά 13 μέντορες από την PwC Κύπρου προσέφεραν εθελοντικά τον χρόνο και την τεχνογνωσία τους, παρουσιάζοντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 90 λεπτών για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μέντορες παρουσίασαν στους μαθητές βασικές έννοιες χρηματοοικονομικής διαχείρισης, αλλά και πρακτικές δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση χρημάτων, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης, της αποταμίευσης, του προγραμματισμού και της λήψης σωστών οικονομικών αποφάσεων.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε Παγκύπρια, καλύπτοντας 10 σχολεία, 28 τμήματα και σχεδόν 300 μαθητές από δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον πυλώνα «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες του PwC Foundation, μέσω του οποίου ο οργανισμός στηρίζει δράσεις που προάγουν τη γνώση, την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.

Η Director του PwC Foundation, κα Κωνσταντίνα Λογοθέτη, υπογράμμισε ότι η καλλιέργεια χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού από νεαρή ηλικία είναι κρίσιμη για τη δημιουργία υπεύθυνων και ενημερωμένων πολιτών, σημειώνοντας ότι δράσεις όπως η Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος ενισχύουν τη νέα γενιά και προσφέρουν ουσιαστική αξία στην τοπική κοινωνία.