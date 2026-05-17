Η προεδρία της Βουλής και οι προεδρικές - Προσπάθεια για κομματικά μέτωπα μέσα στο πολιτικό χάος

Αργά το βράδυ της Κυριακής 24 Μαΐου τα κόμματα θα γνωρίζουν το τελικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών και τα πραγματικά ποσοστά τους. Ποιες πολιτικές δυνάμεις εισέρχονται στη Βουλή και ποιες όχι. Το αργότερο μέχρι τις πρωινές ώρες της Δευτέρας τα κόμματα θα έχουν τελική εικόνα και για την κατανομή των εδρών. Από εκείνη τη στιγμή θα αρχίσουν και οι πρώτοι σοβαροί υπολογισμοί για τις απαιτούμενες πολιτικές συνεργασίες με στόχο την εκλογή προέδρου της Βουλής. Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των νέων κοινοβουλευτικών κομμάτων θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός των δέκα ημερών που μεσολαβούν μέχρι την πρώτη ολομέλεια της Βουλής στις 4 Ιουνίου, η οποία θα εκλέξει τον νέο πρόεδρο του νομοθετικού σώματος. Οι συμμαχίες για την εκλογή προέδρου της Βουλής θεωρείται παραδοσιακά το πρόκριμα για τις επόμενες προεδρικές εκλογές.