Μαύρο στη διαφθορά και στην αδιαφάνεια

Σε μια βδομάδα τα ψέματα τελειώνουν. Την ερχόμενη Κυριακή οι ψηφοφόροι θα εκλέξουν τα νέα μέλη της βουλής των αντιπροσώπων. Ο Kύπριος πολίτης θα επιλέξει αυτούς που κατά την γνώμη του μπορούν να τον εκπροσωπήσουν επάξια στο νομοθετικό σώμα.

Από ότι δείχνουν οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, η ψήφος διαμαρτυρίας ή αγανάκτησης των πολιτών θα είναι το κυρίαρχο στοιχείο των εκλογών. Η ψήφος διαμαρτυρίας, υπό την έννοια ότι ψηφίζω οποιοδήποτε άλλο κομματικό σχηματισμό γιατί δεν συμφωνώ με τις πολιτικές του κομματικού χώρου που παραδοσιακά ανήκω, είναι ό,τι χειρότερο σε μια υγιή δημοκρατία. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πολίτης από σκεπτόμενος καταντά ένας πολιτικός «φωνακλάς». Εξίσου όμως κακό είναι το να ψηφίζω το κόμμα μου επειδή εκεί ανήκω πολιτικά, ανεξάρτητα του αν συμφωνώ ή όχι. Στην περίπτωση αυτή ο πολίτης καταντά αμνοερίφιο. Η διαμαρτυρία, δηλαδή το όχι σε κάτι, είναι το πιο εύκολο. Το δύσκολο είναι να μπορείς να απαντήσεις στο γιατί έκανες την άλφα ή βήτα επιλογή. Η ψήφος για να έχει βαρύτητα θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη.

Κατά την προεκλογική περίοδο ο πολίτης ενημερώνεται και με βάση τα δεδομένα που έχει μπροστά του επιβραβεύει ή τιμωρεί με την ψήφο του. Το θέμα είναι να έχει τα σωστά δεδομένα για να μπορεί να κρίνει. Δυστυχώς για ακόμα μια φορά δεν έχει μπροστά του την αλήθεια αλλά την παραπληροφόρηση. Σοβαρά θέματα δεν συζητήθηκαν κατά την προεκλογική περίοδο. Το μείζον θέμα, το Κυπριακό, βρισκόταν στα χαμηλά επίπεδα της ατζέντας των συζητήσεων.

Ίσως είναι η πρώτη φορά που το εθνικό θέμα δεν συζητήθηκε σχεδόν καθόλου. Τα μεγάλα κόμματα, ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ, έχουν βεβαρυμμένο παρελθόν στο Κυπριακό και απέφυγαν τη συζήτηση. Το ΑΚΕΛ, με το εγκληματικό ΟΧΙ για να τσιμεντώσουν το ΝΑΙ και ο ΔΗΣΥ με την προδοτική μας συμπεριφορά στο Κραν Μοντανά.

Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία το θέμα της διαφθοράς κυριαρχεί και θα έχει τον καθοριστικό ρόλο στα αποτελέσματα των εκλογών. Το θέμα «Σάντη» θα καθορίσει πολλά. Άλλοι θα καούν και άλλοι θα επιβραβευθούν.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων, στο μείζον αυτό θέμα, θα πρέπει να αξιολογηθούν αντικειμενικά και θα πρέπει να έχουν συνέπειες όσοι συμπεριφέρθηκαν επιπόλαια, υστερόβουλα και σε ορισμένες περιπτώσεις με εμπάθεια και δόλο.

Το κόμμα που έσυρε πρώτο το χορό των αντιδράσεων ήταν ο ΔΗΣΥ. Η πρώτη αντίδραση αντιφατική, επιπόλαια και απαράδεκτη. Λίγες ώρες μετά τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη μίλησαν, σωστά μεν, για ανάγκη διερεύνησης των καταγγελιών αλλά ταυτόχρονα πήραν θέση. Φαιδρό λαϊκισμό χαρακτήρισε η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη. Προτού καν αρχίσει η οποιαδήποτε διερεύνηση, πήραν θέση. Μίλησαν για προσπάθεια ανθρωποφαγίας, σπίλωση ανθρώπων και πολλά άλλα εντελώς άκαιρα και ύποπτα. Οι φωστήρες της Πινδάρου, ερεύνησαν, αποφάνθηκαν και καταδίκασαν, μέσα σε λίγες ώρες. Το κόμμα που διακυβέρνησε τον τόπο ως «συμμορία», ως το ομώνυμο βιβλίο, μίλησε για συμμαχίες που προσπαθούν να ικανοποιήσουν σκοπιμότητες, να πλήξουν τους θεσμούς και να αποσταθεροποιήσουν το κράτος. Στο στόχαστρό τους το Volt Κύπρου και ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Σε τέτοια σοβαρότατα θέματα κρίνεται η σοβαρότητα κάποιων. Ερωτώ λοιπόν τα αυτονόητα την ηγεσία της παράταξης στην οποία ανήκω, τον ΔΗΣΥ.

Με ποια στοιχεία χαρακτηρίσατε τα μηνύματα ως φαιδρό λαϊκισμό πριν καν αρχίσει η έρευνα; Γιατί δε ζητάτε έρευνα για το θέμα των εκποιήσεων; Γιατί δεν ζητάτε δημοσιοποίηση του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία», πριν τις εκλογές; Αν το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία» είναι καταδικαστικό για τον τέως, θα το σεβαστείτε;

Στην αντίπερα όχθη, το Volt Κύπρου, συμπεριφέρθηκε με σοβαρότητα και ευθύνη. Αν και έχουν τον Μακάριο Δρουσιώτη στο ψηφοδέλτιό τους, μίλησαν μόνο για ανάγκη διερεύνησης και τίποτα άλλο. Όπως είναι γνωστό, το μείζον θέμα των αποκαλύψεων ήταν το, κατ’ ισχυρισμό του Μακάριου Δρουσιώτη, σκάνδαλο των εκποιήσεων που αγγίζει περίπου το μισό ΑΕΠ της χώρας. Σιγή ιχθύος από τον ΔΗΣΥ. Καμία δήλωση για ανάγκη διερεύνησης του τεράστιου αυτού θέματος. Δεν άκουσαν δεν είδαν. Ίσως να θεωρούν το οτιδήποτε προέρχεται από τον «Συκοφάντη», κατά τον επίτιμο πρόεδρό τους, να είναι ψέμα, χαλκευμένο, προϊόν μυθοπλασίας ίσως και ψυχασθένειας. Δεν ρωτούν όμως το πώς νοιώθει ο πολίτης που έχασε εν μια νυκτί το σπίτι του.

Αναφέρω τα πιο πάνω, όχι για να δικαιολογήσω την επιλογή μου στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής, αλλά για να δείξω ένα παράδειγμα όπου η ψήφος είναι τεκμηριωμένη. Δεν ρίχνω μαύρο στον ΔΗΣΥ, του οποίου είμαι μέλος εδώ και δεκαετίες, αλλά μαύρο στις θέσεις της ηγεσίας η οποία με τις αντιδράσεις της υποθάλπει και δικαιολογεί τη διαφθορά. Δεν ρίχνω μαύρο στον ΔΗΣΥ αλλά στις επιλογές της ηγεσίας η οποία με το να μην ζητά άμεση δημοσιοποίηση του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία», πριν τις εκλογές, τάσσεται, εμμέσως πλην σαφώς, υπέρ της αδιαφάνειας.

Επιπρόσθετα, το κόμμα μου με απογοήτευσε και στο μέιζον, το εθνικό θέμα. Προκαλώ την ηγεσία του ΔΗΣΥ να μου υποδείξουν έστω και μια δήλωση αξιωματούχου του κόμματος, κατά την προεκλογική περίοδο, που να αναφέρεται στην μορφή λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Αντίθετα μιλούν για ανάγκη εξοπλισμών και στηρίζουν την καταστροφική πολιτική μηδενικού αθροίσματος, σε σχέση με την Τουρκία, που εφαρμόζει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει και θα πρέπει οι επιπολαιότητες και οι γελοιότητες να έχουν πολιτικό κόστος για αυτούς που συμπεριφέρονται ανάλογα. Δεν μπορεί ο πολίτης να συνεχίσει να άγεται και να φέρεται από ανθρώπους, τις πιο πολλές φορές, χαμηλότερης πολιτικής κρίσης από τον μέσο όρο. Από ανθρώπους που παραπλανούν και παραπληροφορούν για να ικανοποιήσουν προσωπικές φιλοδοξίες και σκοπιμότητες, Δεν πρέπει να επιτραπεί σε αυτούς που καταρτίζουν ύποπτα εκλογικά και μετεκλογικά σχέδια με στόχο τη χειραγώγηση της ψήφου του λαού, να πετύχουν. Δεν μπορεί να επιτραπεί σε όσους, πίσω από κλειστές κομματικές πόρτες, θέλουν να αποφασίσουν για τον πολίτη χωρίς τον πολίτη.

Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή στις εκλογές της 24ης Μαΐου, γίνεται πρωτοφανής προσπάθεια αποπροσανατολισμού του πολίτη. Ο ΠτΔ και οι θεσμοί, συνεπικουρούμενοι από την ηγεσία του ΔΗΣΥ, προσπαθούν ακριβώς να χειραγωγήσουν την ψήφο του λαού για να ικανοποιήσουν τα ύποπτα σχέδιά τους. Κάνουν αγώνα δρόμου για ένα πόρισμα, για την υπόθεση «Σάντη», το οποίο νομίζουν θα επηρεάσει τις εκλογές. Θέλουν με κάθε τρόπο να έχουν ένα πόρισμα ότι τα μηνύματα είναι κατασκευασμένα για να πλήξουν συγκεκριμένους κομματικούς σχηματισμούς. Κατασκευασμένο πόρισμα για δήθεν κατασκευασμένα μηνύματα.

Με τα πιο πάνω δεδομένα ο λαός πάει στην κάλπη χωρίς να είναι κυρίαρχος. Οι εκλογές της 24ης Μαΐου κάθε άλλο παρά γιορτή της δημοκρατίας είναι. Περισσότερο είναι πανηγύρι της παραπλάνησης και της παραπληροφόρησης.

Η επιλογή είναι αποκλειστικά στον πολίτη. Θέλει να γίνει ο «παλιάτσος» του κάθε πολιτικάντη της δεκάρας και συνένοχος στη διαφθορά και στην αδιαφάνεια ή θέλει να κτίσει από την αρχή τις σωστές δομές ενός κράτους δίκαιου;

Ένα το διακύβευμα για την ερχόμενη Κυριακή. Είτε επιλέγουμε τη διαφθορά και την αδιαφάνεια, είτε την εντιμότητα και τη διαφάνεια. Όλα τα άλλα είναι περιττά.