Ποια πατρίδα, ποια θρησκεία, ποια οικογένεια;

Γράφει ο Μιχάλης Ράφτης

Το πολυφορεμένο σύνθημα του ΕΛΑΜ «Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια» προσπαθεί να μας πείσει ότι το συγκεκριμένο κόμμα νοιάζεται για αξίες σταθερές και ανθρώπινες. Είναι έτσι όμως; Ας τα πάρουμε από την αρχή.

Οικογένεια: Η οικογένεια, όπως την πιστεύει το ΕΛΑΜ, αποτελείται από μέλη ορθόδοξα, εθνικόφρονα: πατέρα, μητέρα, παιδιά, γιαγιά, παππού.

Είναι ομως τόσο απλό; Το πρότυπο, όπως διαφημίζεται, θέλει τη γυναίκα υπόδουλη. Να καθαρίζει το σπίτι, να τα έχει όλα έτοιμα για τον άντρα και τα παιδιά, να είναι πιστή στις «αξίες», «κυρία» του σπιτιού και μόνο. Θέλουν τα παιδιά να συμμορφώνονται στους κανόνες τους, να μην έχουν κριτική σκέψη, να τηρούν το «πίστευε και μη ερεύνα», να μην είναι άλλων πεποιθήσεων, άλλων ιδεολογιων και να μην ψάχνουν άλλες επιλογές. Επομένως, η οικογένεια που υποστηρίζει το ΕΛΑΜ δεν ανταποκρίνεται στην οικογένεια η οποία είναι ρεαλιστική, ελεύθερη και βασισμένη στην αγάπη και στον αλληλοσεβασμό. Η οικογένεια που φαντάζεται το ΕΛΑΜ είναι μια οικογένεια γεμάτη καταπίεση, γεμάτη μονομερείς θυσίες, ψυχολογική και όχι μόνο βία, ξύλο και τραύματα, τα οποία θα βασανίζουν όλα τα μέλη.

Πατρίδα: Ποια πατρίδα θέλει το ΕΛΑΜ; Το ΕΛΑΜ θέλει την πατρίδα των Ελλήνων, ορθοδόξων, εθνικοφρόνων. Αυτή η πατρίδα που θέλει το ΕΛΑΜ δεν είναι καν το 10% της πατρίδας μας. Γιατί υπάρχουν οι μειονότητες: οι Τουρκοκύπριοι, οι Μαρωνίτες, οι Αρμένιοι και οι Λατίνοι. Κι όχι μόνο οι μειονότητες. Υπάρχουν Ελληνοκύπριοι που δεν είναι της ίδιας ιδεολογίας. Είναι άτομα που ανήκουν στην Αριστερά, Κέντρο, Δεξιά. Με φιλελεύθερες απόψεις, με διαφορετικές επιλογές. Το ΕΛΑΜ δεν αγαπά την πατρίδα, αγαπά ένα μικρό, πολύ μικρό κομμάτι της.

Θρησκεία: Τρίτον, και κυριότερον, θρησκεία. Ο τρόπος που προσεγγίζει το ΕΛΑΜ τη θρησκεία είναι κάθετα προσβλητικός ως προς τη χριστιανική πίστη και το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός, σε καμιά περίπτωση, δεν υπήρξε ρατσιστής. Δεν υπήρξε ποτέ διαχωριστής. Δεν υπήρξε εχθρικός. Δεν κατέκρινε. Δεν έβρισε. Ήταν ο άνθρωπος του «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω». Το να μιλά το ΕΛΑΜ για χριστιανική πίστη και να την «υπερασπίζεται» είναι απλά γελοίο καθώς αντιπροσωπεύει όλα όσα η χριστιανική πίστη πολεμά.

Το ΕΛΑΜ είναι ένα κόμμα το οποίο ούτε το ίδιο πιστεύει αυτά που λέει. Είναι ένα κόμμα το οποίο πιέζει τους οπαδούς του σε ιδέες χωρίς καμία πραγματικότητα. Ιδέες που θα οδηγήσουν στον όλεθρο και την καταστροφή, τη στιγμή που ήδη κάνουν όλα αυτά που κατηγορούν. Επομένως, το ΕΛΑΜ καλό θα κάνει να σταματήσει να κοροϊδεύει τον κόσμο με ψεύτικα, ανούσια και παραπλανητικά συνθήματα. Και ας πει την αλήθεια: ότι, αντί για θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, πιστεύει σε ιδεώδη φασιστικά και νεοναζιστικά. Είναι καιρός να καταλάβουμε όλοι μας επιτέλους ότι μια πραγματική πατρίδα δεν μπορεί να χτίζεται πάνω στον αποκλεισμό, μια πραγματική οικογένεια δεν μπορεί να χτίζεται πάνω στην καταπίεση, και μια πραγματική θρησκεία δεν μπορεί να χτίζεται πάνω στο μίσος.