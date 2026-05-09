Χανταϊός: Δεν θα δέσει σε λιμάνι της Τενερίφης το κρουαζιερόπλοιο – Θα αγκυροβολήσει στα ανοιχτά

Σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο (9/5) οι υπουργοί Υγείας και Εσωτερικών της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία και Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, αντίστοιχα, γνωστοποίησαν ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όταν φτάσει στην Τενερίφη, δεν θα δέσει σε κάποιο λιμάνι, αλλά, για λόγους ασφαλείας, θα πιάσει αρόδου στα ανοιχτά του βιομηχανικού λιμένα Γραναδίγια, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Οι υπουργοί επανέλαβαν ότι οι επιδημιολόγοι που βρίσκονται ήδη στο σκάφος όπου εντοπίστηκαν τα κρούσματα χανταΐου, διενεργούν ενδελεχή αξιολόγηση για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι επιβάτες που θα αποβιβαστούν θα είναι ασυμπτωματικοί.

Οι δεκατέσσερις Ισπανοί επιβαίνοντες του πλοίου MV Hondius – 13 επιβάτες και ένα μέλος πληρώματος – θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν από το πλοίο, όταν φτάσει νωρίς αύριο το πρωί.

Οι υπόλοιποι από τους 147 επιβαίνοντες θα αποχωρήσουν σταδιακά και με τάξη, εκτός από 30 μέλη πληρώματος που θα παραμείνουν στο πλοίο, όπως ανακοίνωσε η ιδιοκτήτρια ναυτιλιακή εταιρεία, ώστε το πλοίο να μπορέσει να συνεχίσει μετά το ταξίδι του προς την Ολλανδία, όπου θα απολυμανθεί.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα τηρούν σχολαστικά τα μέτρα προστασίας, τόνισαν οι Ισπανοί υπουργοί, που συμπλήρωσαν ότι από τη στιγμή που το κρουαζιερόπλοιο εισέλθει στη θαλάσσια ζώνη των Καναρίων Νήσων θα απαγορεύεται η ναυσιπλοΐα οποιουδήποτε σκάφους σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου από το Hondius.

«Δεν θα υπάρξει κανένας απολύτως κίνδυνος. Όλες οι περιοχές από τις οποίες θα διέρχονται θα είναι απομονωμένες. Δεν θα υπάρχει καμία επαφή με πολίτες», διαβεβαίωσε ο Μαρλάσκα.

Οι 14 Ισπανοί θα μεταφερθούν με αεροσκάφος της ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας στη Μαδρίτη, όπου θα εισαχθούν στο νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια, ενώ για άλλους Ευρωπαίους επιβαίνοντες ο υπουργός ενημέρωσε ότι έχουν ήδη προγραμματιστεί πτήσεις επαναπατρισμού προς Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ιρλανδία και Ολλανδία.

Με πληροφορίες από EFE/ERT