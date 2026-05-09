«Έτοιμος» να μεταφέρει τα στρατεύματα από τη Γερμανία στην Πολωνία ο Τραμπ

Λίγο πιο ανατολικά από τη Γερμανία είναι πιθανόν να μεταφερθούν οι 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες που ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει ο Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από την διαμάχη του με τον Φρίντριχ Μερτς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «ίσως» μετακινήσει αμερικανικά στρατεύματα από τη Γερμανία στην Πολωνία λέγοντας ότι «η Βαρσοβία θα το ήθελε αυτό».

«Έχουμε μια εξαιρετική σχέση με την Πολωνία. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο... Μου αρέσει πολύ, οπότε αυτό είναι δυνατό», πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από στρατιωτικές βάσεις στη Γερμανία, υλοποιώντας μια απειλή που έκανε ο Τραμπ μετά από διαμάχη με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Τραμπ έκτοτε προειδοποίησε ότι το Πεντάγωνο θα «μειώσει πολύ περισσότερο τον αριθμό τους».

Ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι δήλωσε την Τετάρτη (6/4) ότι η Πολωνία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει αμερικανικά στρατεύματα που αποσύρονται από τη Γερμανία και ότι θα ασκήσει προσωπικά πιέσεις στον Τραμπ για να στείλει τους στρατιώτες ανατολικά. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ είχε προειδοποιήσει τη Δευτέρα ότι η Βαρσοβία δεν πρέπει να «αρπάξει» στρατεύματα από συμμάχους.

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας και επικεφαλής του συντηρητικού Πολωνικού Λαϊκού Κόμματος, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Κάμις, χαιρέτισε τα σχόλια του Τραμπ, όπως αναφέρει το Politico.

«Η πολωνοαμερικανική συμμαχία είναι το θεμέλιο της ασφάλειάς μας», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. «Η Πολωνία είναι έτοιμη να δεχτεί περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες προκειμένου να ενισχύσει την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ και να παράσχει ακόμη καλύτερη προστασία στην Ευρώπη», σημείωσε ακόμη.

