Από το Κυπριακό στη θεσμική επάρκεια: Η νέα γραμμή αντιπαράθεσης στις εκλογές

Γράφει: Δρ Χάρης Φ. Σοφοκλέους

Για δεκαετίες, η πολιτική αντιπαράθεση στην Κύπρο είχε έναν σαφή και κυρίαρχο άξονα: το Κυπριακό ζήτημα. Θέσεις, συμμαχίες και εκλογικές συμπεριφορές διαμορφώνονταν σε μεγάλο βαθμό από τη στάση κομμάτων και υποψηφίων απέναντι στο εθνικό θέμα, με τους ψηφοφόρους να καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές προσεγγίσεις επίλυσης ή διαχείρισης του προβλήματος. Στη σημερινή εκλογική αναμέτρηση, ωστόσο, καταγράφεται μια αξιοσημείωτη μετατόπιση. Ο δημόσιος λόγος φαίνεται να απομακρύνεται από το παραδοσιακό δίπολο και να εστιάζει όλο και περισσότερο σε ζητήματα θεσμικής επάρκειας. Η αξιοπιστία των θεσμών, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η αντιμετώπιση της διαφθοράς αναδεικνύονται σε κεντρικά διακυβεύματα, επηρεάζοντας καθοριστικά το πολιτικό αφήγημα των κομμάτων.

Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, παρατηρείται μια έντονη τάση αυτοπαρουσίασης πολιτικών δυνάμεων ως «θεματοφυλάκων» των θεσμών. Παράλληλα, οι αντίπαλες παρατάξεις δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως φορείς διαφορετικών πολιτικών προτάσεων, αλλά συχνά παρουσιάζονται ως συνώνυμες με τις παθογένειες του συστήματος, ως εκφραστές της «σήψης» και των κακώς κειμένων που υπονομεύουν τη λειτουργία του κράτους.Ωστόσο, πίσω από αυτή τη ρητορική αναδεικνύεται ένα κρίσιμο έλλειμμα: η απουσία σαφούς και συνεκτικής ιδεολογικής κατεύθυνσης. Η επίκληση της «θεσμικής επάρκειας» λειτουργεί συχνά ως ένα γενικό και εύηχο σύνθημα, χωρίς να συνοδεύεται από συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις ή βαθύτερη πολιτική φιλοσοφία. Έτσι, η αντιπαράθεση κινδυνεύει να περιοριστεί σε επίπεδο εντυπώσεων, αντί να μεταφράζεται σε ουσιαστικές επιλογές διακυβέρνησης.

Την ίδια στιγμή, τίθεται υπό αμφισβήτηση και η ίδια η αυθεντικότητα της διακηρυγμένης «διαφύλαξης των θεσμών». Η προστασία των θεσμών δεν εξαντλείται στη ρητορική καταγγελία των αντιπάλων, αλλά προϋποθέτει συνέπεια, αυτοδέσμευση και πρακτικές που ενισχύουν τη θεσμική λειτουργία στην πράξη. Όταν αυτά απουσιάζουν, ο κίνδυνος είναι η έννοια των θεσμών να εργαλειοποιείται ως πολιτικό όπλο, αντί να αποτελεί κοινό τόπο ευθύνης. Η εξέλιξη αυτή προσδίδει στην πολιτική αντιπαράθεση έναν εντονότερα ηθικολογικό χαρακτήρα. Η σύγκρουση μετατοπίζεται από την αντιπαράθεση προγραμμάτων σε μια αντιπαράθεση αξιών και αξιοπιστίας, όπου το διακύβευμα δεν είναι μόνο «ποια πολιτική», αλλά και «ποιος μπορεί να την εφαρμόσει με εντιμότητα». Το αποτέλεσμα είναι μια πιο πολωμένη δημόσια σφαίρα, στην οποία ο πολιτικός αντίπαλος συχνά απονομιμοποιείται συνολικά.

Επιπλέον, η υποχώρηση του Κυπριακού από το επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης δεν συνεπάγεται την απώλεια της σημασίας του. Αντιθέτως, αντανακλά μια συγκυρία κατά την οποία η καθημερινότητα των πολιτών, τα ζητήματα διακυβέρνησης και η κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς διεκδικούν μεγαλύτερο χώρο στη δημόσια ατζέντα.Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο αυτή η νέα γραμμή αντιπαράθεσης θα οδηγήσει σε ουσιαστική ενίσχυση των θεσμών ή αν θα περιοριστεί σε μια ρητορική σύγκρουση υψηλών τόνων. Σε κάθε περίπτωση, η μετατόπιση είναι ενδεικτική μιας κοινωνίας που αναζητά όχι μόνο λύσεις σε διαχρονικά προβλήματα, αλλά και ένα πιο αξιόπιστο και λειτουργικό κράτος.