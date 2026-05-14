Αννίτα Δημητρίου: «Ο ΔΗΣΥ έχει σταθερή πυξίδα για το Κυπριακό – Ώρα ευθύνης και ειλικρίνειας για όλους»

Σε τοποθέτηση για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό προέβη η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αννίτα Δημητρίου, υπογραμμίζοντας πως το εθνικό ζήτημα παραμένει η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της παράταξης. \

Με αφορμή τις πρόσφατες αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας για επικείμενες σοβαρές εξελίξεις, η κ. Δημητρίου τόνισε την επιτακτική ανάγκη για διαρκή ετοιμότητα και συλλογική ευθύνη. Όπως επεσήμανε, η στάση όλων απέναντι στον τόπο πρέπει να χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, καθώς διακυβεύεται η εθνική επιβίωση.

Ολόκληρη η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου:

Το Κυπριακό αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Γιατί αφορά την εθνική μας επιβίωση. Οι αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι θα έχουμε στο επόμενο διάστημα σοβαρές εξελίξεις, αναδεικνύουν ακόμη πιο επιτακτικά την ανάγκη διαρκούς ετοιμότητας, συλλογικής ευθύνης και υπεύθυνης στάσης απέναντι στον τόπο.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει σταθερές θέσεις. Και είναι έτοιμος να συμβάλει στις προσπάθειες της δικής μας πλευράς για άρση του αδιεξόδου. Για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών και αξιών της ΕΕ. Ζητούμενο είναι η μέγιστη δυνατή ενότητα στο εσωτερικό για να ενισχύσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε αυτή την προσπάθεια.

Εμείς δεν αμφιταλαντευόμαστε. Έχουμε σταθερή πυξίδα. Όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να τοποθετηθούν. Πενήντα δύο χρόνια μετά οφείλουμε όλοι να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες.