Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Λεμεσός: Έτοιμες οι υδατοδεξαμενές σε Γερμασόγεια και Αγία Φύλα – Έρχονται νέα έργα σε Μέσα Γειτονιά και Φασούλα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο ΕΟΑ Λεμεσού ενημερώνει πως έχουν προκηρυχθεί, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (E-procurement), διαγωνισμοί για την κατασκευή δύο νέων υδατοδεξαμενών και αντλιοστασίων στη Μέσα Γειτονιά και στη Φασούλα, χωρητικότητας 2.000 m3 η κάθε μία και για την κατασκευή μιας υδατοδεξαμενής, χωρητικότητας 5.000 m3 στην περιοχή Πανιώτη στη Γερμασόγεια.

Κανονικά προχωρούν οι εργασίες για νέες υδατοδεξαμενές στη Λεμεσό, που θα ενισχύσουν το δίκτυο ύδρευσης και την απρόσκοπτη παροχή πόσιμου νερού, αναφέρει ο ΕΟΑ Λεμεσού, σύμφωνα με τον οποίον οι υδατοδεξαμενές σε Γερμασόγεια και Αγία Φύλα, ολοκληρώνονται εντός Μαΐου.

Η ανακοίνωση του Οργανισμού υπενθυμίζει πως έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι υδατοδεξαμενές στην περιοχή Συκαμίνου, στον Άγιο Αθανάσιο (χωρητικότητα 2000 m3) και Κάτω Πολεμιδιών (χωρητικότητα 2000 m3) ενώ σε πορεία ολοκλήρωσης, εντός του τρέχοντος μήνα, βρίσκονται οι υδατοδεξαμενές σε Γερμασόγεια (χωρητικότητα 4000 m3) και Αγία Φύλα (χωρητικότητα 800 m3).

Επιπρόσθετα, ο ΕΟΑ Λεμεσού ενημερώνει πως έχουν προκηρυχθεί, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (E-procurement), διαγωνισμοί για την κατασκευή δύο νέων υδατοδεξαμενών και αντλιοστασίων στη Μέσα Γειτονιά και στη Φασούλα, χωρητικότητας 2.000 m3 η κάθε μία και για την κατασκευή μιας υδατοδεξαμενής, χωρητικότητας 5.000 m3 στην περιοχή Πανιώτη στη Γερμασόγεια. 

Περαιτέρω, βρίσκεται σε διαδικασία προκήρυξης, διαγωνισμός  για την κατασκευή έξι νέων υδατοδεξαμενών χωρητικότητας 1.000 m3 η κάθε μια, τύπου Glass Lined Steel (GLS) και αντλιοστασίων, στις περιοχές Αγίου Αθανασίου και Φασούλας.

«Με τη δημιουργία τους, θα εξασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή νερού, ενώ παράλληλα θα καλυφθούν οι ανάγκες για υδροδότηση νέων περιοχών», προστίθεται.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα