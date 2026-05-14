Λεμεσός: Έτοιμες οι υδατοδεξαμενές σε Γερμασόγεια και Αγία Φύλα – Έρχονται νέα έργα σε Μέσα Γειτονιά και Φασούλα

Κανονικά προχωρούν οι εργασίες για νέες υδατοδεξαμενές στη Λεμεσό, που θα ενισχύσουν το δίκτυο ύδρευσης και την απρόσκοπτη παροχή πόσιμου νερού, αναφέρει ο ΕΟΑ Λεμεσού, σύμφωνα με τον οποίον οι υδατοδεξαμενές σε Γερμασόγεια και Αγία Φύλα, ολοκληρώνονται εντός Μαΐου.

Η ανακοίνωση του Οργανισμού υπενθυμίζει πως έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι υδατοδεξαμενές στην περιοχή Συκαμίνου, στον Άγιο Αθανάσιο (χωρητικότητα 2000 m3) και Κάτω Πολεμιδιών (χωρητικότητα 2000 m3) ενώ σε πορεία ολοκλήρωσης, εντός του τρέχοντος μήνα, βρίσκονται οι υδατοδεξαμενές σε Γερμασόγεια (χωρητικότητα 4000 m3) και Αγία Φύλα (χωρητικότητα 800 m3).

Επιπρόσθετα, ο ΕΟΑ Λεμεσού ενημερώνει πως έχουν προκηρυχθεί, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (E-procurement), διαγωνισμοί για την κατασκευή δύο νέων υδατοδεξαμενών και αντλιοστασίων στη Μέσα Γειτονιά και στη Φασούλα, χωρητικότητας 2.000 m3 η κάθε μία και για την κατασκευή μιας υδατοδεξαμενής, χωρητικότητας 5.000 m3 στην περιοχή Πανιώτη στη Γερμασόγεια.

Περαιτέρω, βρίσκεται σε διαδικασία προκήρυξης, διαγωνισμός για την κατασκευή έξι νέων υδατοδεξαμενών χωρητικότητας 1.000 m3 η κάθε μια, τύπου Glass Lined Steel (GLS) και αντλιοστασίων, στις περιοχές Αγίου Αθανασίου και Φασούλας.

«Με τη δημιουργία τους, θα εξασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή νερού, ενώ παράλληλα θα καλυφθούν οι ανάγκες για υδροδότηση νέων περιοχών», προστίθεται.

ΚΥΠΕ