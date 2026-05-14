Τουρκικό ΥΠΑΜ: Στην τελική ευθεία ο νόμος για την «Γαλάζια Πατρίδα»

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν με ακλόνητη αποφασιστικότητα να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας».

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι τελικές επεξεργασίες για το νομοσχέδιο που αφορά τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της Τουρκίας, γνωστό στην Άγκυρα ως νόμος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Σε ανακοίνωση, το Υπουργείο χαρακτηρίζει τον υπό διαμόρφωση «Νόμο περί Ναυτικής Δικαιοδοσίας» ως «νόμο-πλαίσιο», ο οποίος θα καθορίζει τις αρμοδιότητες στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της χώρας και θα καλύπτει, όπως υποστηρίζει, «τα κενά του εγχώριου νομικού πλαισίου».

Αναφέρει επίσης ότι συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία του σχεδίου «σε στρατιωτικό, τεχνικό, ακαδημαϊκό και νομικό επίπεδο», προσθέτοντας ότι οι σχετικές εισηγήσεις έχουν ήδη διαβιβαστεί στους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

«Οι τελικές εργασίες για το κείμενο του νόμου διεξάγονται από τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας καταλήγει υποστηρίζοντας ότι «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν με ακλόνητη αποφασιστικότητα να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας».

