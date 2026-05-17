Με άρωμα παγκόσμιου ποδοσφαίρου το Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026

Με έντονο ανταγωνισμό, ισχυρές συμμετοχές και άρωμα παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026 ετοιμάζεται να κάνει σέντρα, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον αθλητών και φίλων του ποδοσφαίρου στην Κύπρο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στον 6ο όμιλο της διοργάνωσης συμμετέχουν οι ομάδες Cap St Georges Hotel and Resort, MUFG, 3CX και Bird Aviation, με τους αγώνες να διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του G.C. School of Careers.

Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων της Κυριακής 17 Μαΐου 2026 διαμορφώνεται ως εξής,12:00 – 12:20: 3CX – Cap St Georges Hotel and Resort,12:30 – 12:50: MUFG – Bird Aviation,13:00 – 13:20: Bird Aviation – 3CX,13:30 – 13:50: MUFG – 3CX,14:00 – 14:20: Cap St Georges Hotel and Resort – Bird Aviation,14:30 – 14:50: Cap St Georges Hotel and Resort – MUFG Το μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται στην ποδοσφαιρική ομάδα προσωπικού του Cap St Georges Hotel and Resort, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας αναλαμβάνει αφιλοκερδώς ο παγκοσμίου φήμης Βραζιλιάνος διεθνής ποδοσφαιριστής David Luiz, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα με την Pafos FC.

Ο πολύπειρος αστέρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που διαμένει στο πολυτελές θέρετρο Cap St Georges Hotel & Resort στην Πάφο, φέρεται να προσφέρθηκε προσωπικά να καθοδηγήσει την ομάδα προσωπικού του resort καθ’ όλη τη διάρκεια του corporate futsal tournament, σε μια κίνηση που έχει ήδη προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση.

Η παρουσία και συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή του βεληνεκούς του David Luiz σε μια εταιρική αθλητική διοργάνωση στη Λευκωσία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική τόσο για το Cap St Georges Hotel & Resort, όσο και για την ίδια την πόλη της Πάφου, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή προβολή και το υψηλό επίπεδο του αθλητικού και τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής.

Το Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026 φιλοδοξεί φέτος να προσφέρει μια ακόμη πιο αναβαθμισμένη εμπειρία, με live scores, σύστημα κατάταξης, βραβεύσεις και έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον, συνδυάζοντας το ποδόσφαιρο με το ομαδικό πνεύμα και την εταιρική συνεργασία, καταλήγει η ανακοίνωση.