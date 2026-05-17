Ποια είναι η Dara, η 27χρονη Βουλγάρα που κέρδισε την πρώτη Eurovision για τη χώρα της

H 27χρονη Dara, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Νταρίνα Γιότοβα, είναι η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026.

Η Dara, που κατέκτησε με το τραγούδι Bangaranga για τη Βουλγαρία την Eurovision 2026, θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης βουλγαρικής ποπ σκηνής, έχοντας αποκτήσει τεράστια αναγνωρισιμότητα μέσα από τις επιτυχίες της, την έντονη τηλεοπτική παρουσία και τη δυναμική επιρροή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλά τοπικά μέσα χαρακτήρισαν την επιλογή της ως ξεκάθαρο μήνυμα πως η Βουλγαρία επιστρέφει αποφασισμένη να πρωταγωνιστήσει ξανά μετά από πολυετή απουσία από τον θεσμό. Όπως και έγινε!

Από το X Factor Bulgaria στην Eurovision 2026

Η Dara γεννήθηκε το 1998 στη Βάρνα και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε ενεργά με τη μουσική, σπουδάζοντας παραδοσιακά φωνητικά στο μουσικό σχολείο Ντόμπρι Χρίστοβ της πόλης. Η πρώτη μεγάλη ώθηση στην καριέρα της ήρθε το 2015, όταν συμμετείχε στο βουλγαρικό X Factor Bulgaria, φτάνοντας μέχρι τον τελικό σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Η σκηνική της παρουσία και η σύγχρονη ποπ αισθητική της ξεχώρισαν άμεσα, ενώ καθοριστικό ρόλο στην πορεία της είχε ο μέντοράς της, ο Krisko. Αμέσως μετά υπέγραψε με τη Βιρτζίνια Ρέκορντς και κυκλοφόρησε το «K’vo Ne Chu», το οποίο εξελίχθηκε γρήγορα σε μεγάλη επιτυχία στη χώρα, ενώ η αγγλική εκδοχή «Onto You» έδειξε από νωρίς τη διεθνή κατεύθυνση που ήθελε να δώσει στη μουσική της πορεία.

Τα επόμενα χρόνια η τραγουδίστρια καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο εμπορικά πρόσωπα της βουλγαρικής ποπ με τραγούδια όπως τα «Rodena Takava», «Nedei», «Mr. Rover» και «Thunder», συνδυάζοντας στοιχεία υπερποπ, έντονο στιλιστικό χαρακτήρα και ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα απέκτησε τεράστια τηλεοπτική απήχηση, καθώς το 2021 έγινε coach στο The Voice of Bulgaria και κέρδισε δύο φορές τον διαγωνισμό με παίκτες της ομάδας της. Το 2024 συμμετείχε και στο Dancing Stars Bulgaria, φτάνοντας μέχρι τον τελικό. Η σχέση της με τη Eurovision θεωρούνταν εδώ και χρόνια δεδομένη, με το όνομά της να εμφανίζεται ως φαβορί από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η επιστροφή της Βουλγαρίας.

Τι σημαίνει το Bangaranga που τραγούδησε και κέρδισε στην Eurovision 2026

Το τραγούδι της έχει τίτλο Bangaranga και θεωρείται από τα πιο ιδιαίτερα ποπ κομμάτια της φετινής διοργάνωσης, συνδυάζοντας ethnic ήχους, κλαμπ παραγωγή και αισθητική υπερποπ. Πίσω από την παραγωγή βρίσκονται ο Monoir και ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ενώ υπεύθυνη φωνητικής προετοιμασίας της αποστολής είναι η Victoria Chalkiti.

Η ίδια η τραγουδίστρια έχει εξηγήσει ότι η λέξη «Bangaranga» συμβολίζει «την ελευθερία, την ενέργεια και την αίσθηση του να αφήνεσαι τελείως στον εαυτό σου χωρίς φόβο», περιγράφοντας το κομμάτι στα βουλγαρικά μέσα ως «ένα ξέσπασμα χαράς και χάους μαζί». Παρά τον ενθουσιασμό, η νίκη της στον εθνικό τελικό προκάλεσε αντιδράσεις, με αρκετούς να θεωρούν ότι η δημοτικότητά της επηρέασε υπερβολικά τόσο τις επιτροπές όσο και την τηλεψηφοφορία.

