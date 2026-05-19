Η παγίδα Θουκυδίδης και ο περιορισμός της Κίνας

Γράφει ο Πάνος Ιγνατίου

Το αμφιλεγόμενο επιχείρημα «Παγίδα Thucydides» πυροδότησε μια έντονη συζήτηση από το 2013, όταν ο Πρόεδρος Xi Jinping της Κίνας είπε σε ένα σύμπλεγμα δυτικών προσκεκλημένων: «Πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για να αποφύγουμε την παγίδα του Θουκυδίδη». Αργότερα, αυτή η ιδέα διασαφηνίστηκε από τον καθηγητή Graham Allison στα άρθρα, τις ομιλίες και το διάσημο βιβλίο του Destined for War: Can America and China Escape of the Thucydides ’Trap. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι αυτή η παγίδα του Θουκυδίδη; Η πρωτοβουλία Belt and Road: Προς μια νέα παγκόσμια τάξη

Με αυτό το κεφάλαιο του μείζονος ανταγωνισμού ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα ασχολήθηκε ο πρώην ΥΠΕΞ της Ρωσίας Ιγκορ Ιβανόβ. «Η φράση προέρχεται από τον αρχαίο Έλληνα ιστορικό Θουκυδίδη που είχε παρατηρήσει ότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431 π.Χ.-404 π.Χ.) προκλήθηκε από την ανάπτυξη της Αθήνας, την αυξανόμενη δύναμη και τον αντίστοιχο φόβο της Σπάρτης, της κυρίαρχης δύναμης. Επί του παρόντος, αυτό το ιστορικό σενάριο εφαρμόζεται για να συζητηθούν οι σχέσεις μεταξύ της Κίνας, της αναδυόμενης δύναμης και των Ηνωμένων Πολιτειών , της καθιερωμένης δύναμης. Η άνοδος της Κίνας και η σχετική πτώση των ΗΠΑ υπαινίσσονται ότι μια σταδιακή ανισορροπία δύναμης μπορεί να επαναλάβει την ιστορία και να οδηγήσει σε πόλεμο. Στην πραγματικότητα, 12 από τις 16 ιστορικές μετατοπίσεις ισχύος οδήγησαν σε καταστροφή» Αυτή η αφήγηση, σε κάποιο βαθμό, υποδηλώνει ότι η τρέχουσα κυρίαρχη δύναμη λαμβάνει προληπτικά μέτρα κατά της ανερχόμενης. Στην πραγματικότητα, ο εμπορικός πόλεμος που ξεκίνησε αντικατοπτρίζει αυτήν την προληπτική στάση.

Ομοίως, ο Κινέζος διακεκριμένος λόγιος Jin Canrong προτείνει ότι «‘Όταν βασίζεται στη σοφία των Κινέζων και Αμερικανών ηγετών και διπλωμάτων, οι δύο χώρες δεν πρέπει ούτε να έχουν «Ζεστό Πόλεμο» ούτε «Ψυχρό Πόλεμο». Το πρώτο μπορεί να οδηγήσει σε ολική καταστροφή του πλανήτη με το παράδειγμα των δύο Παγκόσμιων Πολέμων κατά τη διάρκεια των οποίων υπέστησαν μεγάλες απώλειες λόγω στρατιωτικής δράσης παγκοσμίως. Το τελευταίο θα μπορούσε να επιφέρει αποδόμηση ολόκληρου του συστήματος διεθνούς εμπορίου. Λόγω της σημερινής οικονομικής παγκοσμιοποίησης, ένας «Ψυχρός Πόλεμος» θα καταστρέψει τη διεθνή ολοκληρωμένη οικονομία συγκεκριμένα, τις υπάρχουσες αλληλεξαρτώμενες οικονομικές σχέσεις Κίνας-Αμερικής.

Ωστόσο, ο καθηγητής Jin προτείνει οι δύο πλευρές να έχουν έναν «πόλεμο σκακιού», ως μεταφορά του παιχνιδιού σκακιού, που υποδηλώνει ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να είναι πιο διαφανείς, να αποκαλύπτουν τις στρατηγικές τους ικανότητες και προθέσεις και διαπραγματεύονται λογικά» μεταξύ τους. Αυτό είναι ανάλογο με την προσέγγιση του πρώην Πρωθυπουργού της Αυστραλία Α Ραντ για σαφή διάκριση μεταξύ των μη διαπραγματεύσιμων και διαπραγματεύσιμων εθνικών συμφερόντων και των δύο μερών. Επιπλέον, ο Τζιν υποστηρίζει ότι «Όταν η Κίνα εξελιχθεί σε ένα ορισμένο επίπεδο, θα ανταγωνιστεί συνολικά με τις ΗΠΑ σε όλες τις πτυχές. Οι ΗΠΑ, ως εμπορική και βασιζόμενη στον πραγματισμό αυτοκρατορία, θα συμβιβαστούν και θα αποδεχθούν τη θέση της Κίνας, σχηματίζοντας έτσι την παγκόσμια ηγεσία σε δυο πυρήνες και συν-διακυβέρνηση του κόσμου. Υποστηρίζει ότι το νέο παγκόσμιο σύστημα είναι παρόμοιο με τη Συμμαχία της Ευρώπης την Εποχή του Μέτερνιχ, την ισορροπία των ευρωπαϊκών δυνάμεων μεταξύ του Ναπολεόντειου Πολέμου και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ιδέα είναι να συγχωρήσουμε τη Γαλλία, τον εμπνευστή του πολέμου και να την καλέσουμε να είναι μέρος της ευρωπαϊκής ηγεσίας, διατηρώντας την ειρήνη στην Ευρώπη για έναν ολόκληρο αιώνα»

Ποιες ευκαιρίες ανοίγουν για τη Ρωσία στο πλαίσιο του τεχνολογικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας;

«Η δεύτερη εύλογη προσέγγιση σε αυτό το δίλημμα μπορεί να ληφθεί από τη σκοπιά ενός τρίτου μέρους. Αντιμετωπίζοντας την ολοένα και μεγαλύτερη ένταση και την πιθανή έξαρση ενός πολέμου πληρεξουσίου» Ο καθηγητής T. V. Paul υποστηρίζει το «Soft Balancing», που σημαίνει ότι «Οι μικρές χώρες βασίζονται σε «διεθνείς θεσμούς, περιορισμένες οντότητες» για να ενώσουν και να ενισχύσουν τη δύναμή τους. Η ένωση των μικρότερων χωρών αποτρέπει την απειλητική συμπεριφορά των ανερχόμενων ή κυρίαρχων δυνάμεων μέσω οικονομικών μέσων ή ηθικής και νομικής καταδίκης, αποφεύγοντας έτσι την παγίδα του Θουκυδίδη. Συγκριτικά, οι στρατιωτικές δυνατότητες ή η «σκληρή εξισορρόπηση» μιας χώρας, παραμένουν σημαντικές, αλλά προφανώς δεν είναι τόσο οικονομικά αποδοτικές όσο η θεσμικά καθοδηγούμενη «μαλακή» μέθοδος» Λαμβάνοντας ως παράδειγμα τη στρατηγική μαλακής εξισορρόπησης των κρατών ASEAN (Ινδονησία , Φιλιππίνες, Μαλαισία, Μπρουνέι, Μυανμάρ, Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη, Λάος , Βιετνάμ , Καμποτία ) προς την Κίνα, εκτός από την ευθυγράμμιση με το αμερικανικό ναυτικό ως τακτική εξισορρόπησης, το ASEAN έχει εμπλακεί σε διάφορες θεσμικές δεσμεύσεις όπως το Περιφερειακό Φόρουμ της ASEAN. «Το ASEAN Plus Three (Κίνα, Ιαπωνία, και τη Νότια Κορέα), την πρωτοβουλία Τσιάνγκ Μάι και την περιφερειακή συνολική οικονομική εταιρική σχέση. Αυτά τα μέτρα όχι μόνο ωφελούν τις χώρες της ASEAN από την οικονομική άνοδο της Κίνας, αλλά ταυτόχρονα περιορίζουν τον εδαφικό ισχυρισμό της Κίνας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας από την ενωμένη φωνή του ASEAN. Σε κάποιο βαθμό, αυτή η στρατηγική μετριάζει την εχθρότητα και τον ανταγωνισμό για την ηγεσία των Σινοαμερικανικών σχέσεων σε αυτόν τον τομέα, επιτρέποντας στις εμπλεκόμενες χώρες να έχουν μια ευκαιρία μάχης στον αγώνα για εξουσία»

Συνοψίζοντας αναφέρει ο Ιγκορ Ιβανόβ «Οι δύο προσεγγίσεις στοχεύουν στην κατασκευή του σπάνιου κεκτημένου ιστορικού στοιχείου μέσω της συχνής διπλωματικής επικοινωνίας: Εμπιστοσύνη. Στο άναρχο διεθνές σύστημα, λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει κεντρική αρχή για την επιβολή νόμων, οι διεθνείς παράγοντες, κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων, είναι πάντα ύποπτοι για τις πραγματικές προθέσεις του άλλου. Πράγματι, τα ανθρώπινα όντα είναι δύσπιστα , επαναλαμβάνοντας 12 πανομοιότυπα λάθη σε όλη την ιστορία» Όπως είπε ο Δυτικός φιλόσοφος George Santayana, «Όσοι δεν μπορούν να θυμηθούν το παρελθόν καταδικάζονται να το επαναλάβουν». Ομοίως, ο κινέζος ποιητής Du Mu έγραψε για το πώς μια καταστραμμένη δυναστεία εξαφανίστηκε προτού μπορέσει να σκεφτεί τα λάθη της. Ο Du αναφέρει ότι οι επόμενες γενιές της δυναστείας ένιωσαν τον αντίκτυπο αυτής της αποτυχίας, αλλά δεν έμαθαν από το παρελθόν, συνεχίζοντας τον κύκλο της κατάρρευσης. Ενώ ο Graham Allison πιστεύει ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα μπορεί να προορίζονται για μια βίαιη σύγκρουση, το σχετικό αφήγημα του οδηγεί σε κάποιον να πιστεύει ότι οι δύο τελευταίες μετατοπίσεις εξουσίας του κόσμου ήταν ειρηνικές» Μεταξύ της μετατόπισης ισχύος των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης από τη δεκαετία του 1940 στη δεκαετία του 1980, και η μετατόπιση ισχύος του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας από τη δεκαετία του 1990 έως τώρα, έδειξαν πώς μπορούμε να σπάσουμε τον κύκλο της καταστροφής. Ειδικά, η ευρωπαϊκή αλλαγή ισχύος απέδειξε τη σημασία της διπλωματικής ηγεσίας. Ας ελπίσουμε ότι, καθώς προχωρά ο χρόνος, η ανθρωπότητα μπορεί να μάθει να αντλεί μαθήματα από μια σειρά ιστορικών τραγωδιών. Όταν οι πολιτικοί ηγέτες του κόσμου αντιμετωπίζουν ασυμβίβαστες συγκρούσεις συμφερόντων, θα εξετάσουν το σκοτεινό και απύθμενο χάσμα μπροστά τους και θα πουν, «Αυτή είναι πράγματι μια πολύ βαθιά τρύπα στην οποία δεν πρέπει να πέσουμε».

Ο κόσμος μπορεί να υποστηρίξει ότι αν και η Κίνα έχει γίνει πιο αποφασιστική από πριν, αυτός ο πόλεμος είναι συνέπεια της ριζοσπαστικής εξωτερικής πολιτικής του Προέδρου Donald Trump. Κατά συνέπεια, ο Τραμπ ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο παρόλο που μπορεί να βλάψει τους Σινο-Αμερικάνους οικονομικούς δεσμούς, οδηγώντας σε αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο και στις δύο πλευρές. Στην πραγματικότητα, η Σινοφοβική στροφή στην Ουάσιγκτον είναι ουσιαστικά μια διμερής συναίνεση που θεωρεί ρεαλιστικά τα οικονομικά γεγονότα χάρη στη στρατηγική σκέψη. Με βάση την έρευνα των Alyssa Leng και Roland Rajah, οι ΗΠΑ ήταν στο τιμόνι του παγκόσμιου εμπορίου μέχρι το 2000, έκανε διαπραγματεύσεις με πάνω από το 80% των χωρών παγκοσμίως. Ωστόσο, το 2018, ο αριθμός αυτός έπεσε στο 30%, καθώς η Κίνα έχει αντικαταστήσει τη θέση των ΗΠΑ σε 128 από 190 χώρες. Έτσι, «αυτή η διμερής αλλαγή μπορεί να συνέπεσε με την άφιξη του Τραμπ, αλλά το ίδιο το γεγονός ότι είναι διμερής αποδεικνύει ότι δεν ήταν ο Τραμπ που το δημιούργησε. Σαν κόκορας την αυγή, το λάλημά του απλώς φώναξε τον αναπόφευκτα ανατέλλοντα ήλιο ». Αυτή η κατάσταση εγείρει τα ακόλουθα ερωτήματα: ποια πλευρά υποφέρει λιγότερο; Εάν οι ΗΠΑ πετύχουν τον στόχο τους να ρίξουν την Κίνα, ποιος θα κερδίσει; Σύμφωνα με τον Bruno Macaes, «Στο τέλος, το ερώτημα εάν θα γεννηθεί μια νέα παγκόσμια τάξη ή το διατηρημένο καθεστώς είναι λιγότερο σημαντικό από το ερώτημα αν το αποτέλεσμα θα καθοριστεί ειρηνικά ή αν η Κίνα και η Αμερική προορίζονται για πόλεμο»

Το Γιουάν έναντι του δολαρίου: Αναμέτρηση στην Παγκόσμια Οικονομική Αρένα

«Αυτό μοιάζει με την αναπόφευκτη παγίδα του Θουκυδίδη, αλλά πού είναι η λύση; Είναι πιθανό ότι ο εμπορικός πόλεμος είναι απλώς ένα σημάδι που μπορεί να ακολουθήσει στρατιωτικά πιο έντονες διαμάχες» Ως ιστορικοί ντετερμινιστές, ο καθηγητής Graham Allison και ο καθηγητής Jonathan Holslag πιστεύουν ότι «Ο στρατηγικός μετασχηματισμός των διαρθρωτικών δυνάμεων μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ είναι καταδικασμένος σε σύγκρουση που έχει ήδη αναδυθεί και θα συμβεί πιο δραματικά, αναπόφευκτα αναδιαμορφώνοντας το παγκόσμιο γεωπολιτικό τοπίο.» Γράφει ο Αλεξέι Κουζνετσοβ : «Επί του παρόντος, η Κίνα δεν είναι αρκετά ισχυρή για να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ εν γένει και η ισορροπία δύναμης θα μπορούσε να συνεχίσει να ευνοεί την Αμερική για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον. Στη συνέχεια, είναι δικαιολογημένο για τις ΗΠΑ να θέλουν να καταστέλλουν την ανάπτυξη της Κίνας αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, υποστηρίζω ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη από την προαναφερθείσα περίσταση και υπάρχει πράγματι κάποιος τρόπος να αποφευχθεί αυτή η «αναπόφευκτη» παγίδα»

Η διπλωματία και η ηγεσία στις ΗΠΑ και την Κίνα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή αυτού του διλήμματος. Ο πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας Κέβιν Ραντ υποστηρίζει ότι οι πολιτικοί ηγέτες και οι ελίτ δεν είναι «απλά ένα είδος μαριονέτας ανώνυμων διαρθρωτικών δυνάμεων», αλλά μπορούν να αλλάξουν την ιστορική τάση, σε κάποιο βαθμό. Προτείνει τον «εποικοδομητικό ρεαλισμό» ως λύση λέγοντας, «συνεργασία» σε αυτό που αποφασίζουν οι ηγέτες και εκείνες οι ελίτ που τους συμβουλεύουν να διαμορφώσουν - καθορίζει πραγματικά τη μελλοντική πορεία της ιστορίας». Υποστηρίζοντας ότι με βάση την πραγματικότητα, οι ηγέτες και των δύο πλευρών θα πρέπει να κάνουν διάκριση μεταξύ των μη διαπραγματεύσιμων και διαπραγματεύσιμων εθνικών συμφερόντων για να διαχειριστούν έτσι τον Αμερικανικό και Κινέζικο στρατηγικό ανταγωνισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αυταρχικός καπιταλισμός που εκπροσωπείται από την Κίνα έναντι του φιλελεύθερου καπιταλισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, είναι σε θέση να ανταγωνιστεί χωρίς να καταστρέψει ο ένας τον άλλο και τελικά να αφήσει τον νικητή να επικρατήσει! Η διπλωματικά θέση της Ρωσίας σε αυτό τον ανταγωνισμό συνοψίζεται στην αποστασιοποίηση για να αναβαθμίσει την αξιοπιστία της ως εξισορροπητικός διαμεσολαβητής ανάμεσα στις δυο δυνάμεις προς τον Νέο Συμβιβασμό.