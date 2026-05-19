Κεντρικές Φυλακές: Αναβρασμός ενόψει της 24ωρης απεργίας της ΙΣΟΤΗΤΑΣ - Τι απαντά η κυβέρνηση

Αναβρασμός επικρατεί στις Κεντρικές Φυλακές, ενόψει της 24ωρης απεργίας που εξήγγειλε η συντεχνία Ισότητα για την ερχόμενη Παρασκευή 24 Απριλίου και την διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η συντεχνία διαμαρτύρεται για την πειθαρχική έρευνα εις βάρος του Αντιπροέδρου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ισότητας, Γεώργιο Μαλτέζου, καθώς και για υπερπληθυσμό στις Φυλακές, υποστελέχωση και για ανεξέλεγκτη διακίνηση ναρκωτικών.

Απάντηση στις επικρίσεις της Ισότητας και στους λόγους της διαμαρτυρίας, δίνει η κυβερνητική πλευρά με αρμόδιες πηγές να σχολιάζουν στο ΚΥΠΕ και να αντικρούουν τις θέσεις της Συντεχνίας.

Όπως αναφέρουν οι αρμόδιες πηγές, η 24ωρη εξαγγελθείσα απεργία των μελών της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, αν και απολύτως σεβαστή ως δικαίωμα των εργαζομένων στη διαμαρτυρία, θα μπορούσε να αποφευχθεί καθώς τα ζητήματα που απασχολούν τους δεσμοφύλακες στις Φυλακές και τίθενται από τη Συντεχνία θα μπορούσαν να συζητηθούν με τη Διεύθυνση των Φυλακών και να επιλυθούν μέσα από τον διάλογο.

Αυτό που προέχει, όπως σημειώνεται, είναι η διατήρηση της ομαλότητας στις Κεντρικές Φυλακές και η αποφυγή ενεργειών που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη και η επιβάρυνση που θα έχουν οι υπόλοιποι δεσμοφύλακες που δεν θα απεργήσουν.

Τονίζεται πως η πειθαρχική εναντίον του κ. Μαλτέζου δεν αφορά την ιδιότητα του ως συντεχνιακός αλλά τις συνεχείς απουσίες του από την εργασία του, επικαλούμενος την συνδικαλιστική του θέση.

Όπως αναφέρθηκε, ο κ. Μαλτέζος συνεχίζει να απουσιάζει δύο φορές τη βδομάδα για συνδικαλιστικούς, όπως επικαλείται, λόγους, παρά την ξεκάθαρη εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού που στάλθηκε σε όλα τα Υπουργεία και τις κυβερνητικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, η συμμετοχή δημόσιου υπαλλήλου ως στέλεχος ή μέλος συνδικαλιστικής οργάνωσης, δεν συνεπάγεται δικαίωμα για σταθερή ή εκ των προτέρων καθορισμένη αποδέσμευση χρόνου εργασίας, πέραν των διευκολύνσεων που παραχωρούνται κατά περίπτωση και για συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Οι λόγοι δικαιολογημένης απουσίας συνδικαλιστών από την εργασία τους αφορούν τη συμμετοχή σε ετήσιες ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις, συνεδρίες διοικητικών οργάνων, συμμετοχή σε δραστηριότητες εκπροσώπησης σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, παρακολούθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις.

Όσον αφορά το θέμα που εγείρει η Συντεχνία για το θέμα των Πρωτοκόλλων, η πηγή ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως οι ίδιες οι συντεχνίες στις Κεντρικές Φυλακές κατά την πρώτη συνάντηση που είχαν με τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστα Φυτιρή, ζήτησαν ξεκάθαρα πρωτόκολλα λειτουργιών για τις Φυλακές, λέγοντας πως το προσωπικό δεν είναι κατοχυρωμένο και λειτουργεί χωρίς διαδικασίες.

Μετά από αυτό το αίτημα, ετοιμάστηκαν τα πρωτόκολλα τα οποία προκάλεσαν αντιδράσεις πως δεν είναι σωστά, και ως απάντηση σε αυτές τις αντιδράσεις, η Διοίκηση των Φυλακών ζήτησε από τις συντεχνίες να καταθέσουν γραπτώς και τεκμηριωμένα τα σημεία των διαφωνιών και τις προτάσεις για αλλαγές. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, οι συντεχνίες δεν απάντησαν σε αυτή την προτροπή για αντιπροτάσεις στα σημεία που διαφωνούν.

Ένα άλλο θέμα στο οποίο υπάρχει αντίδραση εκ μέρους της συντεχνίας είναι το ζήτημα των αδειών ασθενείας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ, η κυβερνητική πλευρά εφάρμοσε ένα μέτρο με το οποίο επιχειρεί να βάλει τέρμα στο φαινόμενο που παρατηρείται, να κατατίθεται αίτημα για υπερωρία ακριβώς μετά από επιστροφή από αναρρωτική άδεια.

Υπήρξαν φαινόμενα, όπως ανέφερε η πηγή του ΚΥΠΕ, κατά τα οποία μετά από δύο ή τρεις μέρες άδειας ασθενείας, κατατίθετο κατευθείαν αίτημα για υπερωρία από τον ίδιο υπάλληλο, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις που μετά από μια εβδομάδα άδειας ασθενείας, υπήρχε αίτημα για υπερωρία το Σαββατοκύριακο.

Σε σχέση με το ζήτημα υποστελέχωσης που εγείρει ο κ. Μαλτέζος, λέχθηκε στο ΚΥΠΕ πως η ηγεσία της συντεχνίας αλλά και τα υπόλοιπα μέλη, γνωρίζουν πως έχουν προκηρυχθεί 90 θέσεις δεσμοφυλάκων, έχουν γίνει οι εξετάσεις πρόσληψης στις 4 Απριλίου και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως σε διαδικασία βρίσκεται και η πρόσληψη του νέου Διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών.

Όσον αφορά το θέμα ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας ναρκωτικών και κινητών στις Φυλακές που θίγει στην επιστολή της η ΙΣΟΤΗΤΑ, ως ένα από τα ζητήματα που ανέδειξε ο κ. Μαλτέζος, από την ημέρα που ανέλαβε ο Κώστας Φυτιρής αυξήθηκαν οι έλεγχοι και εντοπίστηκαν δεκάδες κινητά τηλέφωνα και ποσότητες ναρκωτικών, τα οποία κατασχέθηκαν. Επίσης, όπως επισημάνθηκε από την αρμόδια πηγή στο ΚΥΠΕ, από τον Φεβρουάριο άλλαξε η νομοθεσία μετά από παρέμβαση του Υπουργείου, ούτως ώστε η μεταφορά, η εισαγωγή, η κατοχή και η χρήση κινητών και ναρκωτικών στις Φυλακές, όχι μόνο από κρατούμενους αλλά και από επισκέπτες και εργαζομένους, αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Παράλληλα, εγκαταστάθηκε σύστημα αντι-drone το οποίο ήδη έχει εντοπίσει drones που μετέφεραν κινητά και ναρκωτικά στις Φυλακές.

Για το θέμα του υπερπληθσμού στις Φυλακές, η πηγή του ΚΥΠΕ τόνισε τις ενέργειες του Υπουργού Δικαιοσύνης για ολοκληρωτική επίλυση του μέσα από την απόφαση για δημιουργία νέων φυλακών στον Μαθιάτη.

Χθες, η συντεχνία με επιστολή της προχώρησε σε καταγγελία προς την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, για φερόμενο «σύστημα αντιποίνων και παρενόχλησης» εις βάρος εκλεγμένου συνδικαλιστικού στελέχους στις Κεντρικές Φυλακές, ζητώντας την άμεση παρέμβασή της και τη διεξαγωγή έρευνας.

Στην πολυσέλιδη επιστολή της προς την Επίτροπο, η συντεχνία υποστηρίζει ότι ο κ. Μαλτέζος, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια «συντονισμένη προσπάθεια φίμωσης της συνδικαλιστικής φωνής και άσκησης αντιποίνων», μετά από δημόσιες παρεμβάσεις του για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των Κεντρικών Φυλακών.

ΚΥΠΕ