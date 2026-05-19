7ο Ετήσιο Συνέδριο της Κυπριακής Στατιστικής Εταιρείας στο Πανεπιστήμιο Frederick

H Κυπριακή Στατιστική Εταιρεία και το Πανεπιστήμιο Frederick συνδιοργανώνουν το 7ο Ετήσιο Συνέδριο της Εταιρείας και ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής προτάσεων συμμετοχής. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026, στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία.

Κύριος στόχος του Συνεδρίου είναι η προώθηση της έρευνας και η διάδοση της επιστημονικής γνώσης στον τομέα της Στατιστικής Επιστήμης. Το Συνέδριο έχει πραγματοποιηθεί ήδη έξι φορές, σε συνδιοργάνωση με ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου, με μεγάλη επιτυχία και σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων/ουσών. Το Συνέδριο απευθύνεται στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και σε επιχειρήσεις, με ενδιαφέρον για τη Στατιστική Επιστήμη και τις εφαρμογές της σε διάφορους κλάδους.

Οι συμμετέχοντες/ούσες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες, να ανταλλάξουν ιδέες, να συζητήσουν και να δρομολογήσουν συνεργασίες. Επιπλέον, τόσο η ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και οι επιχειρηματικοί φορείς που σχετίζονται με τη Στατιστική θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να αποκτήσουν νέες γνώσεις.

Στην καλύτερη μεταπτυχιακή/διδακτορική εργασία θα απονεμηθεί βραβείο με χορηγία της Grant Thornton Κύπρου, σε αναγνώριση της αριστείας, της καινοτομίας και της επιστημονικής συνεισφοράς νέων επιστημόνων στον τομέα της Στατιστικής Επιστήμης.

Υποβολή Περιλήψεων και Δηλώσεων Συμμετοχής μέχρι την 1η Ιουνίου 2026 στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://stats2026.frederick.ac.cy/registrations. Για περισσότερες πληροφορίες: https://stats2026.frederick.ac.cy/