Τετραετής φυλάκιση για τον άνδρα που επιτέθηκε σε Δικηγόρο της Δημοκρατίας μετά την καταδίκη του

Τέσσερα χρόνια ποινή φυλάκισης επέβαλε σήμερα, 19 Μαΐου 2026, το Κακουργιοδικείο Λεμεσού στο πρόσωπο το οποίο στις 3 Απριλίου 2026 επιτέθηκε, εντός αιθούσης του Κακουργιοδικείου, εναντίον της Δικηγόρου της Δημοκρατίας που εκπροσωπούσε τον Γενικό Εισαγγελέα σε εκδίκαση ποινικής υπόθεσης, προκαλώντας της βαριά σωματική βλάβη.
- Άκουσε την ποινή και κτύπησε τη δημόσια κατήγορο με γροθιές στο κεφάλι
Το περιστατικό συνέβη κατά την αποχώρηση του εν λόγω προσώπου από την αίθουσα του Δικαστηρίου με τη συνοδεία της Αστυνομίας, αφού προηγουμένως το Δικαστήριο τον είχε καταδικάσει σε τέσσερα χρόνια ποινή φυλάκισης, στο πλαίσιο εκδίκασης ποινικής υπόθεσης εναντίον του, για αδικήματα που αφορούν σε αρπαγή προσώπου με σκοπό τον άδικο περιορισμό, της πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης και της άσκησης ψυχολογικής βίας, όλα διαπραχθέντα εναντίον γυναίκας.
Το Κακουργιοδικείο Λεμεσού διέταξε όπως η ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών που επιβλήθηκε σήμερα στον καταδικασθέντα για τον τραυματισμό της εκπροσώπου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εκτιθεί μετά από την έκτιση της ποινής φυλάκισης που του είχε επιβληθεί για τα προηγούμενα αδικήματα