Του Κρις Σωφρονίου*

Η εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής αναμένεται να αναδείξει, για ακόμη μία φορά, τις πραγματικές πολιτικές συγκλίσεις και τις αντιφάσεις που υπάρχουν στον λεγόμενο «κεντρώο χώρο».

Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι το ΕΛΑΜ θα στηρίξει την υποψηφιότητα του Νικόλας Παπαδόπουλος για το δεύτερο τη τάξει πολιτειακό αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε γεννώνται εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο οι πολιτικές αρχές και οι ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές παραμένουν ουσιαστικές ή υποχωρούν μπροστά σε πολιτικές σκοπιμότητες.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει ακόμη περισσότερο το κενό που αφήνει η απουσία της ΔΗΠΑ από τη Βουλή. Μιας πολιτικής δύναμης που όλα αυτά τα χρόνια λειτούργησε ως αυθεντική έκφραση του κέντρου, με μετριοπάθεια, υπευθυνότητα και προσήλωση στις συναινέσεις, κρατώντας τις απαραίτητες ισορροπίες στο πολιτικό σύστημα.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, γίνεται φανερό πόσο αναγκαία είναι μια αξιόπιστη, ανεξάρτητη και πραγματικά κεντρώα φωνή στον δημόσιο διάλογο. Οι χιλιάδες πολίτες που εμπιστεύθηκαν τη ΔΗΠΑ δεν εξέφρασαν απλώς μια κομματική επιλογή· εξέφρασαν την ανάγκη για πολιτική σοβαρότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.

Οι αξίες αυτές παραμένουν ζωντανές και θα συνεχίσουν να έχουν θέση και ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου.

*Πολιτικός Επιστήμονας- Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Θεμάτων ΔΗΠΑ