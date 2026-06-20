Αξιοπιστία και συνέπεια

ΤΟΥ ΑΓΗ ΑΓΑΠΙΟΥ*

Τις τελευταίες ημέρες είμαστε θεατές μιας κατάστασης που όχι μόνο βρίσκεται στα όρια του παραλόγου αλλά ίσως δικαιολογεί και την αρνητική άποψη που έχει ο κόσμος για τους θεσμούς.

Με αφορμή την ανακοίνωση της Επιτροπής για το βιβλίο του Δρουσιώτη και την απόφαση του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα για αυτοεξαίρεση από τη διαδικασία λόγω της σχέσης τους με τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ανακοινώθηκε ταυτόχρονα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα μελετήσει την πιθανότητα διορισμού ανεξάρτητων λειτουργών. Εκείνο που δεν σημειώνεται είναι ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, που έχει την ίδια, αν όχι στενότερη, σχέση με τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας όπως και ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας λόγω των θέσεων που κατείχε.

Το ερώτημα που βασανίζει είναι κατά πόσο, υπό τις πιο πάνω συνθήκες και με βάση τα όσα γίνονται στην Κύπρο, μπορεί να νιώθει ο κόσμος σίγουρος ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα είναι η σωστή και όχι για να εξυπηρετεί σκοπιμότητες.

Η πιο σωστή, ίσως, διαδικασία θα ήταν να ζητηθεί από την Επιτροπή που εξέδωσε το πόρισμα να εισηγηθεί τους λειτουργούς που θα ενεργήσουν ως ανακριτές.

Και ένα τελευταίο για τα πέντε (5) από τα έξι (6) κόμματα των οποίων οι αρχηγοί κατέλαβαν βουλευτική έδρα αντισυνταγματικά, λόγω αντισυνταγματικού νόμου, να μην επικαλούνται το Σύνταγμα όταν τους βολεύει αλλά να το εφαρμόζουν όπως πρέπει, σωστά.

*Πρώην βουλευτή