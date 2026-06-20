Προσοχή! Επιτήδειοι στέλνουν SMS για τροχαίες παραβάσεις και εξαπατούν πολίτες - Μην τα ανοίγετε (εικόνα)

Η Αστυνομία Κύπρου προειδοποιεί για νέα σειρά παραπλανητικών μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω κινητών τηλεφώνων και κοινωνικών δικτύων, τα οποία παρουσιάζονται ως ειδοποιήσεις για δήθεν τροχαίες παραβάσεις και στοχεύουν στην εξαπάτηση πολιτών και την απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με καταγγελίες που δέχεται η Αστυνομία Κύπρου, αποστέλλονται ψευδή μηνύματα είτε μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης είτε μέσω SMS, τα οποία καλούν τον παραλήπτη να ακολουθήσει συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο.

Μέσω του συνδέσμου αυτού, οι πολίτες προτρέπονται να προχωρήσουν σε πληρωμή δήθεν τροχαίων παραβάσεων, σε μια προσπάθεια των δραστών να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ή να υποκλέψουν προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα.

Η Αστυνομία υπογραμμίζει ότι δεν επικοινωνεί με τους πολίτες με τέτοιου είδους μηνύματα και δεν αποστέλλει συνδέσμους για πληρωμές μέσω SMS ή κοινωνικών δικτύων.

Παράλληλα καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να ακολουθεί βασικούς κανόνες ασφάλειας:

Να μην ανοίγονται ύποπτοι ή άγνωστοι σύνδεσμοι

Να μην καταχωρούνται προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε μη επίσημες ιστοσελίδες

Όπως επισημαίνεται, σκοπός των μηνυμάτων είναι αποκλειστικά η εξαπάτηση των πολιτών και η παράνομη απόσπαση χρημάτων ή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Δείτε το μήνυμα: