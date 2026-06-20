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| Κύπρος

12ωρη ταλαιπωρία: Κλείνει αύριο τμήμα λεωφόρου στο Γούρρι λόγω εκδηλώσεων – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο δρόμος κλείνει από τις 09:00 έως τις 21:00 λόγω εκδηλώσεων – Δείτε ποιες εναλλακτικές διαδρομές να χρησιμοποιήσετε προς Μονή Μαχαιρά

Λόγω εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν αύριο Κυριακή 21/06/2026 στην κοινότητα Γουρρίου, από τις 9 π.μ. μέχρι και τις 9 μ.μ., θα κλείσει για την τροχαία κίνηση τμήμα της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου.

Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για την τροχαία κίνηση από τη συμβολή με την οδό Γρίβα Διγενή, μέχρι τη συμβολή με την οδό Αδελφών Χριστοφή & Π. Χαραλάμπους.

Για μετακινήσεις προς και από την Ιερά Μονή Μαχαιρά, οι οδηγοί προτρέπονται να χρησιμοποιούν τους δρόμους Κλήρου-Φικάρδου-Μαχαιρά, ή τον δρόμο Καπέδων-Μαχαιρά.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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