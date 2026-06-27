Η κληρονομιά του Βραβείου Αριστείας «Άλκης Πιερίδης»

Της Θέας Πιερίδου

Υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν το αποτύπωμά τους όχι μόνο μέσα από το επαγγελματικό τους έργο αλλά και μέσα από τις αρχές και τις αξίες που μεταδίδουν στους γύρω τους. Για εμένα, ο πατέρας μου, ο Άλκης Πιερίδης, υπήρξε ένας τέτοιος Άνθρωπος: εξαίρετος ιατρός, επιστήμονας αλλά πρωτίστως Άνθρωπος. Η ζωή και η πορεία του χαρακτηρίζονταν από αφοσίωση, ήθος, εργατικότητα και βαθιά πίστη στη δύναμη της γνώσης και της συνεχούς προσπάθειας για αριστεία.

Ο πατέρας μου πίστευε ακράδαντα ότι η αριστεία δεν είναι προνόμιο των λίγων αλλά αποτέλεσμα επιμονής, πειθαρχίας και αγάπης για αυτό που κάνει κανείς. Σε κάθε πτυχή της επαγγελματικής και προσωπικής του ζωής επιδίωκε την ποιότητα, τη συνέπεια και την υπευθυνότητα. Δεν αναζητούσε την αναγνώριση για τον εαυτό του· αντιθέτως, αντλούσε ικανοποίηση βλέποντας άλλους να εξελίσσονται, να προοδεύουν και να πετυχαίνουν τους στόχους τους.

Το έργο του ως πατέρα της Νεφρολογίας στην Κύπρο άφησε σημαντικό αποτύπωμα στον τομέα της ιατρικής αλλά ίσως η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του να είναι το παράδειγμα ότι η πραγματική επιτυχία συνδέεται με την ακεραιότητα, τον σεβασμό προς τους ανθρώπους και τη διάθεση για προσφορά. Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία γεννήθηκε η θεσμοθέτηση του ετήσιου Βραβείου Αριστείας «Άλκης Πιερίδης» με χρηματικό έπαθλο €3.000 σε απόφοιτο της Ιατρικής Σχολής, πτυχίο Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση στα μαθήματα Παθολογίας (καθώς η Νεφρολογία υπάγεται στο αντικείμενο της Παθολογίας). Ο Άλκης Πιερίδης υπήρξε μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση της Ιατρικής Σχολής.

Ο θεσμός αυτός αποτελεί ιδιαίτερη τιμή προς τη μνήμη και το έργο του πατέρα μου αλλά επίσης αναδεικνύει την προσφορά του στην ιατρική επιστήμη και την εκπαίδευση, κάτι που ήταν πάντα κοντά στην καρδιά του, διασφαλίζοντας ότι η κληρονομιά του θα συνεχίσει να εμπνέει και να καθοδηγεί τις επόμενες γενιές ιατρών. Το ετήσιο Βραβείο Αριστείας «Άλκης Πιερίδης» είναι μια ζωντανή υπενθύμιση των αρχών που ο ίδιος υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή. Σκοπός του βραβείου είναι να αναγνωρίζει και να επιβραβεύει φοιτητές που ξεχωρίζουν για την ακαδημαϊκή τους αριστεία, καθώς επίσης έμμεσα και για το ήθος τους, εμπνέοντας παράλληλα τις επόμενες γενιές να επιδιώκουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε ό,τι αναλαμβάνουν. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Αλέξανδρο Κωτσιόπουλο, φετινό βραβευθέντα για την ακαδημαϊκή του αριστεία και την επιμονή του, καθώς και την Ιατρική Σχολή και το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που προσφέρουν.

Για εμένα προσωπικά, το βραβείο αυτό έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Αποτελεί έναν τρόπο να διατηρείται ζωντανή η μνήμη και το έργο του πατέρα μου και να συνεχίζει να επηρεάζει θετικά ανθρώπους που ίσως δεν είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν. Κάθε φορά που απονέμεται, νιώθω ότι οι αξίες του εξακολουθούν να βρίσκουν έκφραση μέσα από τα επιτεύγματα και τα όνειρα των νέων ανθρώπων.

Ο Άλκης Πιερίδης μάς δίδαξε ότι η αριστεία δεν είναι ένας προορισμός αλλά μια διαρκής πορεία αυτοβελτίωσης. Το Βραβείο Αριστείας που φέρει το όνομά του αποτελεί φόρο τιμής σε αυτή την παρακαταθήκη και μια υπόσχεση ότι το όραμά του θα συνεχίσει να εμπνέει τους νέους για πολλά χρόνια ακόμη.