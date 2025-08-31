Back to school με προτεραιότητα την καλλιέργεια κουλτούρας επανένωσης

Τα ψέματα με το Κυπριακό τέλειωσαν, το 2025 θα δείξει αν οδηγούμαστε στην επανένωση ή στη διχοτόμηση. Μετά τις τουρκοκυπριακές εκλογές, αν ο Ερχιουμάν κερδίσει, τότε ο Χριστοδουλίδης θα βρεθεί ενώπιος ενωπίω για λύση με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, τουτέστιν ΔΔΟ με πολιτική ισότητα. Είναι γι’ αυτό που ο στόχος για καλλιέργεια κουλτούρας για ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με τη νέα σχολική χρονιά να ευρίσκεται ενόψει πρέπει να είναι και φέτος κυρίαρχος στη ζωή των σχολείων μας. Είμαι σίγουρος ότι ο στόχος αυτός θα βοηθήσει τα μάλα ούτως ώστε οι μαθητές μας, η νέα γενιά της Κύπρου μας, να αντιληφθούν ότι ο «άλλος» δεν είναι «τέρας» αλλά ενός συνάνθρωπός μας, συμπατριώτης μας, που με καλή διάθεση θα αποδεχτούμε για να καταφέρουμε να επανενώσουμε την πατρίδα μας όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα ζουν και θα εργάζονται ειρηνικά για το γενικό καλό μιας ευρωπαϊκής Κύπρου. Ο στόχος αυτός, σίγουρα είναι ριζοσπαστικός από τη φύση του, αν λάβουμε υπόψη το εθνικιστικό στοιχείο που επικρατεί στα σχολεία μας και που τόσα δεινά έχει επιφέρει στην πατρίδα μας. Δυστυχώς όταν πλησιάζουμε στην εφαρμογή του πιο πάνω στόχου οι πολέμιοί του μας «ξεφουρνίζουν» άλλα ανέφικτα σενάρια πατριδοκαπηλίας και απορριπτισμού. Σίγουρα ο πιο πάνω στόχος με το νέο σχολικό έτος, θα πρέπει να υλοποιηθεί εις βάθος με περισσότερες εκδηλώσεις σε πιο πολλά σχολεία για ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σχετικά με την επανένωση της πατρίδας μας.

Πέραν των εκδηλώσεων για προώθηση του ως άνω στόχου πρέπει πιο εντατικά να αγωνισθούμε για την κατανόηση των βασικών αρχών της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας που θα πρέπει να επιτευχθεί με διαλέξεις στα σχολεία από ειδικούς για πλήρη ενημέρωση καθηγητών και μαθητών για να αντιληφθούν ότι η ελληνικότητα των Ελληνοκυπρίων δεν τίθεται σε κίνδυνο. Είμαστε σίγουροι ότι, θα προωθήσουμε με περισσότερο ενθουσιασμό τον στόχο μας φέτος αν πραγματικά θέλουμε την επανένωση, γιατί η παιδεία αναμφίβολα παίζει καθοριστικό ρόλο στην ομαλή επανένωση της μοιρασμένης μας πατρίδας. Ας μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος και ας προχωρήσουμε μπροστά ενωμένοι για ένα λαμπρό ευρωπαϊκό μέλλον, όχι τόσο για μας αλλά για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και τις μέλλουσες γενιές που θα μπορούν να χαίρονται μια επανενωμένη Κύπρο και όχι μια διχοτομημένη πατρίδα με φόντο τη μελλοντική καταστροφή της.

ΥΓ. Ο «ξημαρισμένος» του «επιτήδειου ουδέτερου» μας αποκάλεσε «ξημαρισμένους» ως υποστηρικτές της όποιας λύσης - ταύτισε τον Κύπριο Ερχιουμάν με τον Τατάρ με αρλουμποειδή επιχειρήματα που ούτε πρωτοετής δημοσιογραφικής σχολής δεν θα πρόβαλλε για να μην γελοιοποιηθεί. Πες το λεβέντη μας αρχιδημοσιογραφικέ «τζιείνοι ποτζιεί τζαι μεις ποδά». Να ησυχάσεις καθώς και οι «μάστροι» σου…

*ΒΑ, ΜΑ, PhD πρώην επιθεωρητής και πρώτος λειτουργός Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού