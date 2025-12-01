Πρωτοποριακή δοκιμή αξιοποιεί παλιά αντιβιοτικά για να προστατεύσει τα μωρά από τη σήψη

Μία ομάδα ιατρών, τεχνικών και μικροβιολόγων στην Κένυα, δουλεύει ενταντικά προκειμένου να διαμορφώσει μια νέα εποχή φροντίδας για τα νεογνά.

Το NeoSep1 είναι μια πρωτοποριακή κλινική δοκιμή που στοχεύει στον εντοπισμό αποτελεσματικών και ασφαλών συνδυασμών αντιβιοτικών για τη θεραπεία της σήψης στα νεογνά και ένα από τα κέντρα που ηγούνται της δεύτερης φάσης της μελέτης, είναι το KEMRI, ερευνητικό ινστιτούτο στην Κένυα.

Τα νεογέννητα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη σήψη, μια απειλητική για τη ζωή τους λοίμωξη, επειδή το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο και δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τα παθογόνα.

Κάθε χρόνο η νεογνική σήψη ευθύνεται για περίπου 800.000 θανάτους παγκοσμίως, ενώ στην Αφρική αντιστοιχεί στο 28% όλων των νεογνικών θανάτων.

Ωστόσο, πολλά από αυτά τα νεογνά πεθαίνουν επειδή τα αντιβιοτικά που συνιστώνται για τη σήψη δεν είναι πλέον αποτελεσματικά, καθώς τα βακτήρια έχουν εξελιχθεί και αναπτύξει ανθεκτικότητα με τα χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 214.000 θάνατοι νεογνών παγκοσμίως, οφείλονται σε λοιμώξεις ανθεκτικές στα αντιβιοτικά.

Η δοκιμή NeoSep1, στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτής της αυξανόμενης ανθεκτικότητας, δοκιμάζοντας νέους συνδυασμούς υπαρχόντων αντιβιοτικών και συγκρίνοντάς τους με τα τρέχοντα σχήματα θεραπείας.

«Στόχος μας είναι να μειώσουμε την έκθεση των μωρών σε περιττά αντιβιοτικά, γιατί αυτό είναι που τελικά οδηγεί στην ανθεκτικότητα», εξηγεί η Christina Obiero, επικεφαλής ερευνήτρια.

Πειραματικές θεραπείες για τη σήψη στα νεογνά και νέοι συνδυασμοί αντιβιοτικών

Μελέτη το 2023 αποκάλυψε ότι πάνω από 200 διαφορετικοί συνδυασμοί αντιβιοτικών χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για τη θεραπεία της νεογνικής σήψης. Η Sally Ellis, υπεύθυνη του προγράμματος παιδικών αντιβιοτικών της Global Antibiotic Research and Development Partnership, σημειώνει ότι αυτή η ποικιλία «ενθαρρύνει τα βακτήρια να γίνουν ανθεκτικά».

Στην αρχική φάση του έργου, ερευνητές του NeoSep1 επιβεβαίωσαν τις σωστές δόσεις για τρεις νέους συνδυασμούς υπαρχόντων αντιβιοτικών και εντόπισαν πέντε ακόμη θεραπείες που χρησιμοποιούνται ήδη ή συνιστώνται σε διάφορα νοσοκομεία για τη νεογνική σήψη. Στο τέλος, οι επιλογές περιορίστηκαν σε οκτώ συνδυασμούς.

Η δοκιμή διεξάγεται σε οκτώ χώρες, σε Νότια Αφρική, Κένυα, Γκάνα, Ινδία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Μαλαισία και Βιετνάμ και έως το 2029 αναμένεται να συμμετάσχουν 3.000 μωρά, εκ των οποίων 600 νεογνά έως 28 ημερών από τρεις κλινικές της Κένυας. Μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες είναι η χρήση δύο αντιβιοτικών που κυκλοφορούν εδώ και δεκαετίες αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ στην Αφρική για τη σήψη, το fosfomycin και το flomoxef.

«Αυτά τα φάρμακα αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του ’70 και του ’80 αντίστοιχα. Το fosfomycin χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη, κυρίως για λοιμώξεις του ουροποιητικού, αλλά όλο και περισσότερο σε συνδυαστικές θεραπείες για δύσκολες λοιμώξεις. Το flomoxef χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στην Ανατολική Ασία», εξηγεί η Ellis.

Η επαναχρησιμοποίηση παλιών αντιβιοτικών, δίνει τη δυνατότητα σε γιατρούς να αντιμετωπίσουν τη σήψη με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, χωρίς να χρειαστεί να αναπτυχθούν νέα φάρμακα, διαδικασία που είναι αργή αλλά και δαπανηρή. Η ταχεία αναγνώριση του βακτηρίου και η άμεση χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας είναι κρίσιμες, καθώς η κατάσταση ενός νεογνού μπορεί να χειροτερέψει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Για αυτό η ερευνητική ομάδα, δουλεύει για να εξασφαλίσει ότι κάθε μωρό λαμβάνει την πιο κατάλληλη θεραπεία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Η δοκιμή NeoSep1 φέρνει κοντά επαγγελματίες υγείας από πολλούς τομείς, με στόχο την κατάταξη των οκτώ συνδυασμών αντιβιοτικών για να προσδιοριστεί ποιοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί και ασφαλείς για κάθε νεογνό. Μόλις τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα, η ομάδα ελπίζει να ενημερώσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις εθνικές κυβερνήσεις για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων οδηγιών.

Με πληροφορίες από Guardian