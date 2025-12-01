Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Στα... δεξιά μη μου πείτε να πάω»: Το χιούμορ του Στεφάνου και το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ (βίντεο)

Ο κ. Στεφάνου τονίζει επίσης, ότι εκλογικός στόχος είναι η ενίσχυση της «αποτελεσματικής μας αντιπολίτευσης, απέναντι σε μια αναποτελεσματική διακυβέρνηση, όπως είναι αυτή του Νίκου Χριστοδουλίδη».

Στην εποχή των social media για τα καλά μπαίνει και ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος με το βίντεο του να είναι γεμάτο ατάκες και χιούμορ.

Αρχίζοντας με χαμόγελο, αναφέρει ότι «στ' αριστερά είναι πολύ εύκολο να μετακινηθώ, στα δεξιά μη μου πείτε να πάω», ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, αναφέρει ότι έκλεισε το ψηφοδέλτιο ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026, και σημειώνει πως για πρώτη φορά το 70% των υποψηφίων διεκδικεί έδρα για πρώτη φορά.

Σημειώνει δε εκλογικός στόχος είναι η ενίσχυση της «αποτελεσματικής μας αντιπολίτευσης, απέναντι σε μια αναποτελεσματική διακυβέρνηση, όπως είναι αυτή του Νίκου Χριστοδουλίδη».

 

